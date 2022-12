Les employés de Centerline font partie des quelque 75 000 personnes classées par le ministère du Travail comme travailleurs du transport par eau, un groupe dans lequel les hommes sont cinq fois plus nombreux que les femmes.

Les économistes ont été surpris par la vigueur récente du marché du travail, alors que la Réserve fédérale tente de provoquer un ralentissement et de maîtriser l’inflation.

Bien que la répartition entre les sexes dans l’industrie soit plus égale pour les postes de bureau à terre, les travailleurs et les candidats à des emplois sur l’eau sont majoritairement des hommes. Centerline dit qu’il compte environ 220 membres d’équipage offshore et environ 35 ouvertures. Les capitaines et les chefs d’entreprise s’accordent à dire que l’évolution des attitudes envers le travail chez les jeunes hommes joue un rôle dans la pénurie de main-d’œuvre. Mais l’opinion la plus consensuelle est que les changements démographiques structurels sont contre eux. “Nous assistons à une vague grise de départs à la retraite”, a déclaré M. Harvey, qui a 38 ans.

Même si des remplacements sont nécessaires et, dans l’ensemble, insuffisants, il y a de nouvelles jeunes recrues qui prospèrent, comme Noah Herrera Johnson, 19 ans, qui a rejoint Centerline en tant que matelot de pont cadet, un rôle d’entrée de gamme.

Un jeudi matin dans le port, M. Herrera Johnson a habilement dénoué, renversé et refermé une série de nœuds de voile alors que l’équipage se désamarrait d’un bateau jumeau qui aidait au ravitaillement en carburant d’un navire de la Norwegian Cruise Line. Une petite foule de croisiéristes curieux a jeté un coup d’œil alors qu’il parcourait les séquences et que l’éclat du soleil a commencé à percer le brouillard, rebondissant sur les vagues ondulantes.

“J’aime beaucoup ça”, a déclaré M. Herrera Johnson à propos de son travail, alors qu’il coupait de la viande dans la cuisine plus tard. (Certains travaux de cuisine et de nettoyage font partie du concert et du rituel fraternel du paiement des cotisations.) “Je m’entends bien avec tout le monde – tout le monde a des histoires à raconter”, a-t-il déclaré. “Et je n’ai jamais été bon à l’école.”

M. Herrera Johnson, qui est américain d’origine mexicaine et dont la mère est originaire de Seattle, a passé la majeure partie de sa vie à Cabo San Lucas, en Basse-Californie, jusqu’à ce qu’il retourne aux États-Unis peu après avoir eu 18 ans.