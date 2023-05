S’il y a un bras de fer sur le conservatisme, seul un côté tire vraiment

La semaine dernière, deux anciens candidats à la direction du Parti conservateur ont annoncé de nouvelles tentatives de pouvoir et d’influence.

Rick Peterson, qui a terminé 12e de la course à la chefferie conservatrice de 2017, a annoncé que le Centre Ice Canadians, une organisation qu’il a lancée l’an dernier, cherche à établir un nouveau parti politique « centriste ». Et Maxime Bernier, qui a terminé deuxième en 2017, a annoncé qu’il se présenterait à une élection partielle dans la circonscription manitobaine de Portage-Lisgar sous la bannière de son propre Parti populaire.

En théorie, cela pourrait signifier que le chef conservateur Pierre Poilievre sera bientôt confronté à des duels de la droite et du milieu. En réalité, les forces réactionnaires que Bernier représente semblent plus puissantes que le projet de Peterson ne pourrait jamais l’être.

S’il s’agit d’un bras de fer, un seul côté tire vraiment.

Maxime Bernier s’adresse aux journalistes à l’extérieur du palais de justice de Winnipeg le 16 mai. Bernier a annoncé qu’il se présentera à la prochaine élection partielle dans la circonscription manitobaine de Portage-Lisgar. (Gilbert Rowan/Radio Canada)

Selon Bernier, le Parti conservateur ne veut pas ou ne peut pas mener les « batailles culturelles » nécessaires. L’ancien ministre des Affaires étrangères de Stephen Harper s’est un jour présenté comme un libertaire de principe dont la carte de visite était un promesse d’abolir la gestion de l’offre . Depuis, il s’est trouvé d’autres centres d’intérêt.

Arrivé au Manitoba jeudi dernier, il a juré de combattre le « culte éveillé » qui apparemment « démolit les piliers traditionnels de notre société et vise à établir une vision tordue et profondément malade de l’avenir ». Dans ses remarques à ses partisans, ses griefs incluaient les « marxistes culturels », le « transgenrisme », « l’heure du conte drag queen dans nos écoles et nos bibliothèques » et la « dégénérescence morale et culturelle », ainsi que « l’immigration de masse », « l’hystérie climatique » et le « culte de la diversité ».

De telles choses pourraient permettre à Poilievre de se présenter comme un conservateur raisonnable contrairement à l’extrémisme qui divise Bernier. Mais cela risque d’être difficile tant que Poilievre semble aussi enclin à chasser le vote anti-réveil .

Le primaire anti-réveil

Un jour avant l’annonce de la campagne de Bernier, Poilievre a décidé d’attaquer la décision des enseignants d’une école primaire du Québec de remplacer leur marquage traditionnel de la fête des mères par une célébration de tous les parents – une décision qui aurait été prise par considération pour les élèves qui n’ont pas de mère ou père ou qui sont actuellement en famille d’accueil.

« Le réveillé veut supprimer la fête des mères », Poilievre tweeté . « Cette idéologie laide et bizarre – qui [Justin] Trudeau a approuvé lors de la convention de son parti — veut tout supprimer sauf l’État qui contrôlerait tout et tout le monde. »

Peut-être que Poilievre tweeterait sur les forces sinistres essayant apparemment de priver les mères de leur journée spéciale même si Bernier et le Parti populaire n’existaient pas. Mais les conservateurs ne semblent pas indifférents à l’arrivée de Bernier dans Portage-Lisgar.

« Maxime Bernier a toujours été un opportuniste. Il ira n’importe où, dira n’importe quoi et prendra n’importe quelle position juste pour se prélasser sous les projecteurs », a tweeté le chef parlementaire conservateur Andrew Scheer le jour où Bernier a déclaré sa candidature. « Je le sais par expérience : il est toujours plus concentré sur sa propre promotion que sur les problèmes dont il prétend se soucier. »

Andrew Scheer, à droite, est félicité par Maxime Bernier après avoir été élu nouveau chef du Parti conservateur fédéral le 27 mai 2017. (Frank Gunn/La Presse Canadienne)

Cheer alors est allé au Manitoba pour faire cette affaire contre Bernier en personne.

Il est difficile d’imaginer que Bernier remporte cette élection partielle au Manitoba. Même si le candidat du PPC a terminé deuxième dans Portage-Lisgar en 2021, les conservateurs ont tout de même remporté la circonscription par plus de 30 points.

Mais Bernier n’a pas besoin de gagner pour réussir. Il a juste besoin de montrer qu’il peut encore attirer un soutien important et retirer des votes au Parti conservateur.

Les centristes entrent tardivement dans le jeu

Bernier est au moins sur le bulletin de vote – ce qui est plus que ce que l’on peut dire pour quiconque est associé aux Canadiens de Centre Ice, l’organisation initialement lancée sous le nom de Centre Ice Conservatives.

Le groupe a attiré un ancien premier ministre, un ancien ministre provincial et un ancien député conservateur pour leur première conférence l’été dernier , un mois avant que Poilievre ne soit élu chef du Parti conservateur. À l’époque, il semblait qu’il pourrait y avoir une véritable ouverture pour un parti conservateur modéré – peut-être quelque chose comme l’ancien parti progressiste-conservateur qui a existé de 1942 à 2003.

Mais Peterson a explicitement rejeté l’idée de créer un nouveau parti. « Personne » ne voulait faire cela, a-t-il dit, comparant la tâche de créer 338 associations de circonscription à travers le pays à l’obtention de 338 traitements de canal.

L’organisation de l’homme d’affaires d’Edmonton Rick Peterson, Centre Ice Canadians, cherche à former un nouveau parti centriste. (Trevor Wilson/CBC)

Moins d’un an plus tard, l’idée de quelques centaines de canaux radiculaires a apparemment gagné en attrait. Mais l’intérêt général pour le projet Centre Ice demeure incertain.

Peu de temps avant d’être destitué en tant que chef conservateur en 2022, Erin O’Toole a dit à son caucus qu’ils devaient choisir entre deux chemins – entre être « en colère, négatif et extrême » et choisir « l’inclusion, l’optimisme, les idées et l’espoir ». Mais si quelqu’un dans le giron conservateur n’est pas satisfait de la voie que le parti a finalement choisie, il a été très silencieux à ce sujet au cours de la dernière année.

Jusqu’à ce que les conservateurs modérés semblent être une circonscription dont Poilievre doit s’inquiéter, il passera probablement plus de temps à s’inquiéter de son flanc d’extrême droite.

Il est possible d’exagérer l’impact du Parti populaire sur les élections de 2021. Alors que le PPC a recueilli près de 5 % des voix, il n’a pas eu d’impact décisif sur le résultat national. Mais certains électeurs du PPC étaient des personnes qui avaient déjà voté pour le Parti conservateur – et il est plausible que le partage des voix coûté aux conservateurs entre trois et sept sièges .

Il est également possible maintenant de voir le PPC comme un élément important d’un cheminement en trois parties pour que les conservateurs remportent au moins le plus de sièges aux prochaines élections. Si Poilievre peut maintenir le vote conservateur à partir de 2021 et gagner (ou reconquérir) une partie du vote du PPC, et si le vote libéral glisse encore plus loin qu’il ne l’a déjà fait, il pourrait sortir d’une élection avec une chance plausible de prendre le pouvoir.

La direction de Poilievre du Parti conservateur semble s’aligner sur une telle voie – il n’a certainement pas pivoté vers le centre depuis qu’il est devenu chef l’automne dernier. Et donc, Portage-Lisgar pourrait être considéré comme un test pour savoir si Poilievre a commencé à gagner une partie du vote du PPC.

À moins ou jusqu’à ce qu’il soit confronté à un véritable défi de la part des conservateurs modérés, Maxime Bernier et le vote du PPC pourraient être la préoccupation directrice de Poilievre.