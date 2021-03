Trump a toujours les oreilles des républicains. Il devrait leur dire de se faire vacciner. | Joe Raedle / Getty Images

Les républicains sont le groupe le plus réticent à la vaccination Covid-19. Trump peut vous aider.

L’ancien président Donald Trump est depuis longtemps une source de désinformation sur la pandémie de Covid-19. Mais mercredi, il a fait quelque chose peut-être, bien, utile: il a dit à ses partisans que les vaccins Covid-19 fonctionnent.

«Je le recommanderais», a déclaré Trump sur Fox News. «Et je le recommanderais à beaucoup de gens qui ne veulent pas l’obtenir et beaucoup de ces gens ont voté pour moi, franchement. … C’est un vaccin sûr et c’est quelque chose qui fonctionne.

Il s’est arrêté un peu avant de dire carrément à ses partisans de se faire vacciner. «Nous avons nos libertés», a-t-il assuré, faisant allusion au fait que les gens peuvent choisir de ne pas se faire vacciner.

Mais tu sais quoi? C’est un pas dans la bonne direction.

On peut soutenir que dire aux gens que les vaccins sont sûrs et encourager ses partisans à les obtenir est le moyen le plus utile pour Trump d’exercer une influence à ce stade de la pandémie.

Cela pourrait aider à sauver des vies et à éviter les hospitalisations, en particulier chez les républicains, qui font actuellement partie du groupe le plus hésitant à se faire vacciner.

Un récent sondage NPR / PBS NewsHour / Marist a révélé que 49 pour cent des hommes républicains disent qu’ils ne prévoient pas de se faire vacciner s’ils sont éligibles. Il s’agit du niveau d’hésitation le plus élevé parmi tous les sous-groupes interrogés. Trente-quatre pour cent des femmes républicaines disent également qu’elles ne se feraient pas vacciner. (Un total de 47% des partisans de Trump pour 2020 ont déclaré qu’ils refuseraient.)

«Je suis très surpris du pourcentage élevé de républicains qui disent ne pas vouloir se faire vacciner», a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, dimanche à Fox News, ajoutant: être très utile »si Trump a dit à ses partisans de se faire vacciner.

En comparaison, seulement 6% des hommes démocrates et 14% des femmes démocrates disent qu’ils refuseraient. À l’échelle nationale, 30% des répondants ont déclaré qu’ils refuseraient un vaccin. Et dans l’ensemble, l’hésitation à la vaccination diminue à travers le pays.

Les républicains commencent à ressembler à des valeurs aberrantes ici, et Trump ferait bien de les influencer.

Trump a d’immenses pouvoirs pour changer les esprits de ses partisans

Trump est en grande partie responsable d’une grande partie de l’hésitation au vaccin Covid-19 parmi les républicains pour de nombreuses raisons. Par exemple, ses attaques constantes contre les scientifiques et ses insinuations selon lesquelles les responsables de carrière de la Food and Drug Administration ont joué de la politique avec l’approbation du vaccin. Son rejet global de la gravité de la pandémie au cours de l’année dernière a divisé la réponse des Américains le long de lignes partisanes.

Mais il pouvait encore faire du bien. Dans le passé, il a montré qu’il avait d’immenses pouvoirs pour influencer l’opinion publique parmi ses partisans – presque du jour au lendemain parfois.

Mon collègue, Dylan Matthews, a documenté son changement soudain d’opinion sur des sujets comme la Russie et Vladimir Poutine, le libre-échange et le soutien du rôle de chien de garde des médias d’information. Ou, considérez comment Trump a suscité l’hostilité des républicains envers la NFL après avoir appelé la ligue à renvoyer les joueurs qui se sont agenouillés en signe de protestation pendant l’hymne national.

Le pouvoir de Trump d’influencer les esprits républicains a également été démontré expérimentalement, comme je l’ai écrit dans un article de 2018 sur l’effet «suivre le leader» en science politique.

En janvier 2017, les politologues de l’Université Brigham Young, Michael Barber et Jeremy Pope, ont conçu une expérience qui posait la question suivante: les partisans de Trump sont-ils idéologiques ou vont-ils le suivre partout où vont ses caprices politiques? Juste après l’inauguration de Trump, ils ont mené une expérience en ligne avec 1300 républicains.

L’étude était assez simple. On a demandé aux participants d’évaluer s’ils soutenaient ou s’opposaient à des politiques comme un salaire minimum plus élevé, l’accord sur le nucléaire iranien, les restrictions sur l’accès à l’avortement, la vérification des antécédents des propriétaires d’armes à feu, etc. Telles sont les questions sur lesquelles les républicains et les démocrates ont tendance à être fortement divisés.

Barber et Pope se sont demandé: les républicains seraient-ils plus susceptibles d’approuver une politique libérale si on leur disait que Trump la soutenait?

La réponse: «En moyenne, sur toutes les questions que nous avons posées, lorsqu’on leur présente une politique libérale, les républicains sont devenus environ 15 points de pourcentage plus susceptibles de soutenir cette politique libérale» quand on leur a dit que Trump la soutenait, dit Pope. En d’autres termes, ils suivent leur chef. « La conclusion que nous devons tirer est que le public, le républicain moyen assis là-bas en Amérique, ne va pas empêcher Trump de faire ce qu’il veut. »

L’année dernière, j’ai contacté Barber et Pope et leur ai demandé s’ils pensaient que Trump avait le pouvoir d’influencer les esprits du GOP pour qu’ils prennent le vaccin. « La meilleure décision de Trump du point de vue de la santé publique serait de s’attribuer le mérite de tout vaccin qui émerge – incitant les électeurs républicains à faire plus confiance au vaccin », a déclaré Barber dans un e-mail.

Le coronavirus ne se soucie pas de l’affiliation politique de quelqu’un. Il infectera les démocrates, les républicains, les indépendants, les anarchistes, vous l’appelez. Plus il y a de personnes qui se font vacciner, plus nous avons de chances de sortir de la pandémie le plus tôt possible.