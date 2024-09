« S’il vous plaît, s’il vous plaît, ne la laissez pas faire » : la star de Blue Beetle a supplié de ne pas rencontrer Sandra Bullock au pire avant qu’elle ne change sa vie pour toujours

Sandra Bullock est un acteur important de l’industrie cinématographique depuis des décennies. Elle a joué dans tous les genres et est devenue une icône pour plusieurs raisons. De Miss Détective à Bird Box, elle a créé un héritage comme peu d’autres dans l’industrie.

Sandra Bullock dans une photo du film Ocean’s 8 | Crédit : Warner Bros. Pictures

Naturellement, faire partie de tant d’œuvres à succès revient à devenir une source d’inspiration, pour les fans et pour les acteurs comme elle. Lors d’une récente interview, la star de Blue Beetle, George Lopez, a révélé comment l’actrice a complètement changé sa vie. Il a également parlé du fait que, bien qu’elle ait été sa plus grande source d’inspiration, il ne voulait pas la rencontrer.

Idoles et rencontres inattendues

Lors d’une émission sur le podcast Politickin’ avec Gavin Newsom, Marshawn Lynch et Doug Hendrickson, George Lopez a parlé de la personne qui a eu la plus grande influence sur sa vie personnelle et professionnelle.