S’il vous plaît, Rishi Sunak, pouvons-nous avoir CHARGES plus d’argent pour les enfants ?

Le tsar de l’ÉDUCATION Sir Kevan Collins a démissionné cette semaine à la suite d’une dispute avec le gouvernement sur le manque de financement « crédible » pour aider les enfants à rattraper leur retard après Covid.

Le ministre de la récupération scolaire aurait présenté des plans qui auraient coûté 15 milliards de livres sterling – mais le gouvernement n’a alloué que 1,4 milliard de livres sterling, ce qui équivaut à seulement 50 livres sterling par élève et par an.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Sir Kevan Collins a démissionné cette semaine à la suite d’une dispute avec le gouvernement au sujet du financement Crédit : PA

C’est largement inférieur aux dépenses dans d’autres pays.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, fait maintenant face à une opposition majeure de la part des directeurs d’école, des experts en éducation et des députés conservateurs face à cette offre misérable.

Ici, Robert Halfon, député conservateur et président du comité restreint de l’éducation, soutient qu’une plus grande priorité doit être accordée à l’avenir de nos enfants.

Robert Halfon, député

L’année écoulée a été tout simplement un désastre pour nos enfants.

Le coronavirus a vu des écoles fermées, des dates de jeu annulées et des enfants enfermés à l’intérieur.

La pandémie a conduit à quatre fléaux pour les enfants – de moins bonnes notes, une épidémie de santé, une litanie de risques de protection et potentiellement une vie de salaires inférieurs Crédit : Getty

Plus d’un an après, et les quatre cavaliers de l’apocalypse Covid galopent désormais vers eux.

Ces quatre fléaux sont – de moins bonnes notes, une épidémie de santé, une litanie de risques de sauvegarde et potentiellement une vie de salaires inférieurs.

Les jeunes ont fait d’énormes sacrifices pendant la pandémie.

Nous savons que le virus a tendance à ne pas rendre les enfants très malades, mais ils mettent leur vie en veilleuse pour protéger le reste d’entre nous.

Nous leur devons et leur devons grand.

Même avant que le virus ne s’écrase à travers le pays, il y avait des problèmes dans notre système d’éducation.

Les enfants les plus pauvres avaient environ 18 mois de retard sur leurs camarades de classe plus riches au moment où ils passaient leurs GCSE, les garçons et les filles blancs de la classe ouvrière sur les repas scolaires gratuits ont sous-performé par rapport à tous les autres groupes.

Nous avons besoin d’un plan à long terme pour l’éducation, et nous en avons besoin maintenant.

LE CHANCELIER DOIT COUCHER DE L’ARGENT

Ce plan doit être radical, il doit sortir des sentiers battus, il doit préparer nos jeunes au monde du travail et il doit réparer les dégâts du Covid.

Fondamentalement, écoutez-vous, Trésorerie ? — il doit également être doté de ressources adéquates.

Il semble étonnant que le NHS puisse avoir un plan sur dix ans, que le ministère de la Défense puisse obtenir 16 milliards de livres supplémentaires et que des centaines de milliards soient dépensés pour l’économie et les congés, mais en ce qui concerne l’éducation, tout est au coup par coup.

Le ministère de l’Éducation doit mettre en place un plan et demander à Rishi Sunak de débourser l’argent Crédit : PA

Trop souvent, les directeurs d’école se sentent comme Oliver Twist et demandent : « S’il vous plaît monsieur, puis-je en avoir plus ? »

Le ministère de l’Éducation doit intervenir et élaborer un plan, et utiliser les propositions de Sir Kevan Collins comme point de départ.

Et cela doit faire cracher l’argent au chancelier Rishi Sunak.

Il ne sert à rien d’élaborer un plan si le Trésor n’offre pas l’argent.

Passons maintenant au plan lui-même.

PREMIER, les milliards investis dans le tutorat est un très bon début, mais il faut veiller à ce qu’il atteigne les élèves les plus défavorisés

Les derniers chiffres suggèrent que seuls quatre élèves sur dix parmi les plus nécessiteux bénéficient de ce tutorat. Nous devons doubler cela.

DEUXIÈME, il faut réformer la Pupil Premium, un supplément d’argent destiné à aider les enfants défavorisés dans leurs études.

Certaines écoles à court d’argent utilisent cet argent pour réparer les toits qui fuient, car il n’est pas clôturé.

Cet argent doit être protégé et arriver aux enfants qui en ont le plus besoin.

LA TROISIÈME, nous devons envisager une réforme du programme d’études.

Nous sommes sur le point d’entrer dans un monde où les robots et l’IA sont rois.

Nous devons préparer nos étudiants à cela. Il ne sert à rien d’enseigner à nos enfants les noms des poissons dans la rivière, nous devons leur apprendre à pêcher aussi.

Nous devrions remplacer les A-levels par un baccalauréat englobant l’enseignement professionnel et technique.

Oui, nous avons besoin de plus d’étincelles et de plombiers, mais nous avons aussi besoin d’apprentis dans le journalisme, les banques et le gouvernement.

QUATRIÈME, comme l’a suggéré Sir Kevan Collins, nous avons besoin de journées d’école plus longues.

Certains parents peuvent s’en méfier, mais écoutez-moi.

Il ne s’agit pas de forcer les enfants à rester en classe pour apprendre le latin jusqu’à 18h.

Il s’agit de leur offrir une journée un peu plus longue pour qu’ils puissent faire du sport, ou rattraper leurs études.

Ceci est d’autant plus important pour les enfants qui ont été enfermés à l’intérieur pendant des mois.

Gavin Williamson fait face à une opposition majeure de la part des directeurs d’école, des experts en éducation et des députés conservateurs au sujet de la misérable offre Crédit : Getty

Toutes les preuves montrent que si vous augmentez les activités sportives à la fin de la journée, cela augmente la numératie et les notes à tous les niveaux, ainsi que le bonheur des enfants.

Oui, c’est cher, mais cela pourrait être la clé pour récupérer cette année que les enfants ont passé coincés à la maison avec juste un lien Zoom douteux pour une école.

Le Trésor affirme qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour justifier des jours plus longs.

Ils ont tort. Il existe une multitude de preuves.

Pourquoi n’ont-ils pas introduit de zones pilotes pour le tester s’ils voulaient plus de preuves ?

Le gouvernement fait un excellent travail sur les compétences et l’apprentissage tout au long de la vie pour les adultes.

Le député conservateur Robert Halfon est le président du Comité spécial de l’éducation Crédit : Fonctionnalités Rex

Mais il ne fait aucun doute que le cœur de la mise à niveau doit être d’améliorer l’éducation et de donner aux jeunes cette chance de gravir les échelons des opportunités.

La mise à niveau ne peut pas seulement concerner l’infrastructure, cela doit signifier des chances de vie.

Que le premier ministre donne à l’éducation le poids politique des autres ministères et qu’il transforme la vie des enfants une fois pour toutes.