“S’il vous plaît, n’ignorez pas les sirènes d’alerte aérienne”, déclare le gouverneur alors que les Russes frappent à travers l’Ukraine

Au moins 17 missiles ont frappé l’Ukraine vendredi.

Les gens ont été invités à se rendre dans des refuges.

Une infrastructure critique a été touchée Khmelnitskyi dans l’ouest de l’Ukraine.

La Russie a déclenché vendredi une nouvelle vague de frappes de missiles sur des infrastructures critiques en Ukraine, provoquant des explosions dans la capitale Kyiv et frappant des villes à travers le pays.

Au moins 17 missiles ont touché la ville de Zaporizhzhia, dans le sud-est du pays, en une heure lors de l’attaque la plus lourde depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, ont déclaré des responsables locaux.

Plusieurs installations énergétiques dans l’est, le sud et l’ouest de l’Ukraine ont été touchées, perturbant l’alimentation électrique, a déclaré l’opérateur du réseau national Ukrenergo après des frappes nocturnes de drones et de missiles sur des centrales électriques et des installations de transmission.

“L’alerte aérienne sera longue”, a déclaré Maksym Marchenko, gouverneur régional de la région sud d’Odessa.

“S’il vous plaît, n’ignorez pas les sirènes d’alerte aérienne et allez aux abris.”

Les nouvelles attaques russes font suite à un rare voyage à l’étranger cette semaine du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui comprenait des entretiens avec les dirigeants de l’Union européenne à Bruxelles visant à sécuriser davantage d’armes pour l’Ukraine, y compris des avions de chasse.

Au moins trois explosions ont secoué Kyiv et la région environnante, des responsables affirmant que des systèmes de défense aérienne étaient en service dans la capitale et dans d’autres parties du pays.

Des débris de missiles ont endommagé une maison privée, deux voitures et des réseaux électriques dans le quartier Holosiivskiy de la capitale, ont indiqué les autorités de la ville.

Le maire de Kyiv a exhorté les habitants à rester dans des abris alors que l’alerte aérienne se poursuivait, plus de trois heures après son début.

Le maire de la plus grande ville de l’est de l’Ukraine, Kharkiv, a confirmé qu’une installation d’infrastructure avait été touchée et a mis en garde contre d’éventuelles pannes de courant en conséquence.

Des infrastructures critiques ont également été touchées à Khmelnitskyi dans l’ouest de l’Ukraine et dans la région de Dnipropetrovsk au centre du pays, ont indiqué des responsables régionaux.

Le porte-parole de l’armée de l’air, Yuriy Ihnat, a déclaré à la télévision ukrainienne que les défenses aériennes ukrainiennes avaient abattu cinq des sept drones et cinq des six missiles Kaliber lancés sur l’Ukraine.

L’armée de l’air a également déclaré que 35 missiles S-300 avaient été lancés dans les régions de Kharkiv et Zaporizhzhia. Les défenses aériennes ukrainiennes sont incapables d’abattre ces types de missiles.

Les responsables ont également déclaré avoir ordonné des coupures d’urgence de l’électricité dans tout le pays à la suite des attaques contre les infrastructures.