“S’il vous plaît, ne tergiversez pas au Congrès.”

Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a beaucoup misé sur son pari que les États-Unis pourraient à nouveau être un leader dans la fabrication de puces, mais pour le moment, il ne se sent pas si bien à propos du plan de 20 milliards de dollars d’Intel pour mener une renaissance des semi-conducteurs dans l’Ohio.

Intel a récemment averti publiquement qu’il pourrait retarder le plan de l’Ohio et a cité l’échec du Congrès à adopter la loi CHIPS, qui comprend d’importantes subventions à l’industrie des puces pouvant atteindre 52 milliards de dollars (40 milliards de dollars pour la fabrication et 12 milliards de dollars pour la R&D), qui a déjà été adopté. par le Sénat.

“Je déteste l’idée d’annoncer un retard”, a déclaré Gelsinger à Sara Eisen de CNBC lors d’une apparition avec le sénateur de l’Ohio Rob Portman au Aspen Ideas Festival. “Je ne suis pas un retardataire. L’idée de retarder … ça craint”, a déclaré Gelsinger.

“Tout le monde a vu notre annonce de notre retard et c’est un signal énorme pour l’industrie, pour mettre les pelles dans le sol et les États-Unis sérieux pour reconstruire cette industrie sur le sol américain”, a-t-il déclaré. “C’est l’heure du jeu”, a-t-il ajouté. “Faites-le avant août.”

Aujourd’hui, 12 % de la fabrication de semi-conducteurs haut de gamme est réalisée aux États-Unis

Selon le PDG d’Intel, l’adoption de la loi CHIPS et la décision principale d’Intel entraîneraient beaucoup plus d’activité de la part des sociétés mondiales de puces. “J’ai parlé à la plupart des grands PDG du monde”, a-t-il déclaré, et ses pairs indiquent qu’ils envisageront également de venir aux États-Unis si l’économie est attrayante. “Les Asiatiques croient tous qu’ils doivent mettre plus de fabrication aux États-Unis … À ce stade, nous considérons cela comme un effet domino”, a-t-il déclaré.

Certains critiques affirment qu’il n’est pas nécessaire qu’une entreprise avec 75 milliards de dollars de revenus annuels reçoive des subventions du gouvernement pour construire une nouvelle usine, mais Gelsinger a noté que les subventions de fabrication pour chaque usine de 10 milliards de dollars dans le complexe de l’Ohio seraient plafonnées à 3 milliards de dollars. . Et il a dit que ces subventions sont basées sur la réalité des incitations gouvernementales dans le monde entier pour les usines de puces, ce qui a conduit les États-Unis à perdre leur avance.

Si Intel construit une nouvelle usine en Europe, en Inde, en Corée du Sud ou en Chine, les usines peuvent être subventionnées dans une fourchette de 30 % à 50 % (voire 70 % en Chine).

“C’est de l’argent réel et ce n’est pas économiquement viable alors que tout le monde dans le monde voit cette réduction”, a déclaré Gelsinger. “Nous ne sommes pas en concurrence avec TMSC ou Samsung. Nous sommes en concurrence avec Taïwan, le Japon et la Corée.”

Le plafond de la loi CHIPS de 3 milliards de dollars par usine rendrait les usines d’Intel “approximativement compétitives avec d’autres régions du monde”, a-t-il déclaré. “Nous ne cherchons pas de cadeaux”, a-t-il ajouté.

Un tiers de l’approvisionnement mondial en semi-produits provient ou passe par la Chine à un moment donné du processus de fabrication, qui est le marché des puces le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide. “C’est un moment tellement crucial si nous n’agissons pas maintenant”, a déclaré Gelsinger. “S’il vous plaît, ne tergiversez pas au Congrès à cause de la partisanerie mesquine.”

Signe de sa frustration vis-à-vis du Congrès, le PDG d’Intel a noté qu’en Europe, qui compte un bloc de nations complexe de 27 membres avec beaucoup plus de variations politiques, les gouvernements ont agi plus rapidement pour approuver les dispositions de financement pour la fabrication de semi-conducteurs, et c’est après les États-Unis. a eu une longueur d’avance sur Capitol Hill avec la loi CHIPS. “Le reste du monde avance rapidement malgré l’incapacité du Congrès à en finir”, a-t-il déclaré.

Intel prend également des décisions financières importantes, avec des ramifications pour les relations avec les investisseurs. “J’ai dit à Wall Street que nous allions avoir un flux de trésorerie disponible négatif pour la première fois en trois décennies et je ne peux pas être plus agressif dans mon profil”, a déclaré Gelsinger. Lorsqu’il a annoncé le plan pour la première fois, les actions d’Intel ont plongé.

Bien qu’Intel ne puisse pas se réorienter vers l’Asie même si le Congrès n’agit pas, il a déclaré que la voie probable consiste à concentrer davantage de plans de fabrication de puces sur l’Europe. “Et c’est dommage”, a-t-il dit. “Nous voulons aller en premier et plus gros dans l’Ohio.”

Intel a déjà annoncé un nouveau site en Allemagne, qui pourrait coûter jusqu’à 100 milliards de dollars et a engagé un investissement initial de 20 milliards de dollars.

Alors que le Congrès a bloqué la loi, le Congrès n’a jamais voté pour se débarrasser de l’industrie des semi-conducteurs, a-t-il dit, mais l’a perdu au profit de l’Asie parce que le gouvernement a pris des mesures dans ces pays pour soutenir de nouvelles usines. “C’est une question de politique industrielle et ces nations considèrent cette politique comme si critique. Quel aspect de votre vie ne devient pas plus numérique ? Nommez-le”, a déclaré Gelsinger.

Il a estimé que l’économie américaine perdait 1 milliard de dollars par jour en PIB en cédant l’industrie des semi-conducteurs à d’autres nations (dont maintenant jusqu’à 80 % sont basées en Asie) et a déclaré parvenir à un équilibre de 50 % à 50 % entre l’Occident ( y compris l’Europe) et l’Est est au cœur non seulement du fonctionnement économique mais aussi de la géopolitique des 50 prochaines années. « Là où se trouvaient les réserves de pétrole au cours des cinq dernières décennies … les fabs sont plus importantes au cours des cinq prochaines décennies. C’est l’avenir de la géopolitique », a-t-il déclaré.

“Nous comptons de plus en plus sur d’autres pays pour des choses dont nous avons absolument besoin pour notre propre économie”, a ajouté Portman.