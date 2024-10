Vous devriez maintenant savoir qu’il ne faut pas jeter de la merde sur les chanteurs sur scène. Cela fait un moment que je n’ai pas lu un titre sur une pop star se faisant bombarder le visage avec quelque chose, donc j’ai l’impression que nous sommes sur une bonne trajectoire maintenant. Mais maintenant, certains spectateurs stupides trouvent d’autres moyens d’ennuyer les musiciens qui essaient simplement de faire leur travail. Ces gens essayent des pointeurs laser.

Les Jonas Brothers jouaient un spectacle dans un stade de Prague mardi soir quand quelqu’un dans le public a commencé à pointer un laser sur Nick. Il s’était assis au piano, avait remarqué un laser autour de lui, puis avait rapidement quitté la scène en courant en faisant signe « temps mort ». Des personnes sur Twitter/X ont déclaré que le concert avait été interrompu pendant environ 10 minutes pendant que le porteur du laser était escorté.

Un pointeur laser peut sembler beaucoup moins dangereux que, par exemple, un smartphone ou les cendres de la mère décédée de quelqu’un. Mais j’aimerais que vous vous mettiez un instant à la place de Nick Jonas. Considérez : vous êtes membre de l’un des plus grands boysbands du 21e siècle. Vous, votre famille et votre belle-famille êtes souvent dans la presse. Vous êtes au milieu d’un stade bondé et tous les yeux sont rivés sur vous. Vous venez des États-Unis, vous êtes donc conditionné à toujours avoir en tête le pire des cas. Vous voyez un point rouge flotter autour de vous. Absolument pas.

S’il vous plaît, ne pointez pas de laser sur Nick Jonas ou toute autre personne. Les chats sont cependant un gibier équitable. Voir quelques extraits de l’incident ci-dessous.

Nick Jonas quitte la scène pendant le concert des Jonas Brothers à Prague après que quelqu’un l’ait pointé avec un laser. pic.twitter.com/WGozUbDISW – Base Pop (@PopBase) 16 octobre 2024