S’il vous plaît, ne montez pas votre téléviseur là où vous faites caca

Il y a beaucoup de bons endroits pour monter votre téléviseurmais il y a aussi quelques endroits où monter un téléviseur n’est pas la meilleure idée. La salle de bain fait partie de ces endroits. En fait, c’est à peu près le pire environnement pour tout type d’appareil électronique, sans parler d’un téléviseur. Mais si vous êtes tellement accro à un montrez que vous diffusez que vous ne voulez pas faire de pause même pour une pause dans la salle de bain, vous pensez peut-être que monter un téléviseur au-dessus de la baignoire ou des toilettes est une bonne solution. Ce n’est pas. Vraiment. Ne le faites pas.

Mais si vous le devez absolument, monter une télévision dans la salle de bain est techniquement faisable, tant que vous savez dans quoi vous vous embarquez. Voici ce que vous devez savoir avant de commencer à regarder National Treasure pendant votre matinée constitutionnelle.

TV de la salle de bain (doo) à faire et à ne pas faire

Getty Images / Découvrez les intérieurs



Une salle de bain est un mauvais endroit pour une télévision. Deux des pires choses pour les gadgets électroniques sont l’humidité et la chaleur. Ce dernier est également l’une des raisons pour lesquelles nous ne recommandons pas de placer un téléviseur au-dessus d’une cheminée. Même si vous avez une grande salle de bain bien aérée, elle est probablement beaucoup plus humide qu’un salon typique.

Par exemple, voici ce que Samsung a à dire à propos des téléviseurs de salle de bain :

En général, vous ne devez pas placer votre téléviseur Samsung dans des endroits extrêmement chauds, froids, humides ou poussiéreux. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas installer votre téléviseur Samsung dans une salle de bain ou toute autre pièce très humide.

Voici la section pertinente du manuel du propriétaire de LG pour ses écrans LCD LED 2022 :

Ne placez pas le téléviseur et/ou la télécommande dans les environnements suivants :

– Une zone à forte humidité telle qu’une salle de bain.

– Près des comptoirs de cuisine ou des humidificateurs où ils peuvent facilement être exposés à la vapeur ou à l’huile.

– Ne pas exposer aux gouttes ou aux éclaboussures et ne pas placer d’objets remplis de liquide, tels que des vases, des tasses, etc. sur ou au-dessus de l’appareil (par exemple, sur des étagères au-dessus de l’appareil). Sinon, cela peut entraîner un incendie, un choc électrique, une combustion/explosion, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.

Garantie du téléviseur Sonypour sa part, ne couvre pas “le contact avec le liquide, la chaleur, l’humidité ou la transpiration”, qui sont tous à peu près équivalents au cours de la salle de bain.

L’humidité détruira-t-elle instantanément le téléviseur ? Probablement pas, et cela fait partie du problème. Vous entendrez ou lirez probablement beaucoup d’histoires anecdotiques sur la façon dont quelqu’un a mis une télévision ordinaire dans sa salle de bain et c’était “bien”. Cependant, ces personnes ne donneront probablement pas suite à la façon dont le téléviseur est mort plus tard “sans raison”.

Pour aggraver le problème, la plupart des gens voudront placer le téléviseur à un endroit facilement visible depuis la baignoire ou la douche, c’est-à-dire à l’écart. Malheureusement, la chaleur et la vapeur montent, surtout lorsqu’elles sont tirées vers le plafond par un ventilateur de salle de bain.

Getty Images/Phototropic



Il existe des téléviseurs étanches conçus pour les zones très humides mais, comme vous vous en doutez, ils sont plus chers que les modèles ordinaires. Ils ne comportent pas non plus de noms que vous reconnaîtriez : Elecsung, Soulaca, Haocrown et autres. Beaucoup ont des applications de streaming intégrées. Certaines font même office de miroir lorsqu’elles sont éteintes. Nous n’avons testé aucun de ces modèles, mais ils coûtent au moins trois ou quatre fois plus cher que les téléviseurs standard de taille similaire.

Méfiez-vous également des listes sur des sites comme Best Buy ou Amazon qui semblent suggérer des “téléviseurs de salle de bain”. Ceux-ci sont remplis de petits téléviseurs normaux qui ne devraient pas être dans une salle de bain.

Éléments à prendre en compte pour un téléviseur de salle de bain

Getty Images/John Keeble



Comme les autres équipements étanches, par exemple les écouteurs et les haut-parleurs Bluetooth, les téléviseurs étanches doivent avoir un indice de protection IP. Par exemple, “IP66-Certified Waterproof” signifie qu’il est étanche à la poussière et aux jets d’eau dirigés directement vers l’appareil.

Le contrôle vocal serait un plus, bien sûr, mais ne vous attendez pas à ce que les téléviseurs étanches aient les mêmes caractéristiques qu’un téléviseur typique. D’ailleurs, leurs interfaces Smart TV sont probablement pires que celles auxquelles vous êtes habitué et peuvent ne pas avoir tous les services de streaming que vous souhaitez. Vérifiez attentivement les avis des utilisateurs, si vous en trouvez.

Qu’est-ce qui n’est pas important ? Résolution. Ne vous inquiétez pas si le téléviseur est en 1080p ou 720p. Avec les petits téléviseurs, vous ne verrez probablement pas beaucoup de différence, le cas échéant.

Getty Images/John Keeble



Cela vaut également la peine de vérifier si votre Wi-Fi est à la hauteur de la tâche. Le signal peut être assez fort pour surfer sur le Web pendant que vous êtes inscrit sur votre trône, mais le streaming vidéo est une autre histoire. Vous n’avez probablement pas besoin d’acheter de nouveaux équipements, juste accordez une mise au point à votre réseau Wi-Fi actuel.

Vérifiez les codes du bâtiment locaux pour toute réglementation spécifique relative à l’installation ou au montage d’un appareil électrique dans votre salle de bain. Vous pouvez également fixer un téléviseur au mur, mais cela dépasse largement le cadre de ce guide et ne convient probablement pas au bricoleur moyen.

Options alternatives (tablettes, écrans intelligents et plus)

Getty Images/Phototropic



Peut-être que vous n’avez pas besoin d’un “TV”. Les écrans domotiques intelligents comme le Spectacle Amazon Echo et Google Nest Hub peut s’adapter à peu près n’importe où. Ils exécuteront Netflix et d’autres services de streaming. Vous n’obtiendrez pas toutes les fonctionnalités de la télévision et elles ne sont pas non plus étanches, mais elles sont bon marché et beaucoup plus faciles à installer dans votre salle de bain. Éloignez-les simplement de la baignoire.

Une autre possibilité est un simple étanche Haut-parleur Bluetooth. J’en ai un dans ma douche depuis des années. Certainement pas un téléviseur, mais vous pouvez écouter de la musique, des nouvelles ou des podcasts. Ils ont l’avantage supplémentaire d’être peu coûteux et, bien sûr, portables.

Haocrown



Une option courante est un tablette, généralement avec l’ajout d’une sorte de support ou de plateau de bain. Certainement risqué pour un appareil souvent coûteux, mais c’est plus facile que de monter un téléviseur dans un endroit qui est essentiellement un sauna temporaire.

Il convient également de noter que la plupart des produits de milieu et de haut de gamme Téléphone (s sont étanches. La plupart des tablettes ne le sont pas. Donc, si vous pouvez gérer un écran plus petit, c’est certainement une option plus sûre pour le bain.

‘TV de salle de bain, c’est toi’

Plus que jamais, nous avons tous besoin d’un endroit pour nous détendre. J’ai un ami proche avec un travail extrêmement stressant qui se détend après une longue journée en regardant des émissions sur une tablette tout en se baignant dans la baignoire. Je comprends tout à fait.

Le montage permanent d’un téléviseur dans votre salle de bain doit cependant être abordé avec prudence. Ce ne sont pas de bons environnements pour l’électronique, comme en témoignent les avertissements et les garanties des fabricants.

Avec un téléviseur conçu pour cela, ou quelque chose de peu coûteux que vous ne craignez pas de remplacer régulièrement, ils sont certainement mieux que de tenir votre téléphone d’une main et votre brosse à dents de l’autre.

En plus de couvrir la télévision et d’autres technologies d’affichage, Geoff fait des visites photographiques de musées et d’endroits sympas à travers le monde, y compris des sous-marins nucléaires, des porte-avions massifs, des châteaux médiévaux, des trajets routiers épiques de 10 000 milles, et plus encore. Découvrez Tech Treks pour toutes ses tournées et aventures.

Il a écrit un roman de science-fiction à succès sur les sous-marins de la taille d’une ville, ainsi qu’un suite. Vous pouvez suivre ses aventures sur Instagram et son Chaîne Youtube.