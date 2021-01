La Dame grise a limogé son rédacteur en chef, qui a été critiqué pour avoir exprimé son enthousiasme avec l’atterrissage de l’avion de Joe Biden avant son inauguration. Le journaliste a demandé aux supporters de ne pas annuler leurs abonnements.

Lauren Wolfe a suscité la colère en ligne mardi en partageant ses sentiments sur l’arrivée de Joe Biden à la Joint Base Andrews dans le Maryland pour sa prochaine cérémonie d’inauguration. Elle a qualifié l’administration Trump de «mesquine» et de «puérile» sur une affirmation largement rapportée (et révélée plus tard comme étant fausse) selon laquelle elle refusait à Biden un avion militaire d’arriver à Washington. Wolfe a déclaré qu’elle avait «des frissons» en voyant le jet privé de Biden atterrir.

Aussi sur rt.com L’éditeur du NYT désactive apparemment le compte Twitter après avoir été ridiculisé pour avoir tweeté « I HAVE CHILLS » lorsque l’avion de Biden a atterri

Le tweet aux mots maladroits a apparemment non seulement causé l’humiliation de Wolfe en raison de moqueries en ligne, mais lui a également coûté son travail de rédactrice au New York Times. La Dame grise a annulé son contrat, a-t-elle confirmé sur Twitter. Yashar Ali, contributeur du HuffPost, était le première pour rapporter les nouvelles.

Alors, qui a besoin d’un journaliste, qui est assez implacable pour faire exploser une histoire dans un pays déchiré par la guerre pendant des années pour s’assurer que des violeurs de masse autrement protégés soient arrêtés? Autres informations d’identification TK. 🙂 – Lauren Wolfe (@ Wolfe321) 23 janvier 2021

Wolfe n’est pas le seul journaliste aux États-Unis, dont les déclarations publiques sur la reprise de Trump par Biden conviendraient mieux à un fan club de célébrités. Mais son limogeage a semblé une réaction excessive grossière et injuste de la part du Times, même pour certains de ses critiques, d’autant plus que sa remarque a été faite sur un compte privé.

Je me suis moqué du tweet parce que c’était ridicule, mais elle ne méritait pas de perdre son travail. Fou. – Kassy Dillon (@KassyDillon) 22 janvier 2021

Les gens en colère contre cette décision ont rappelé combien de fois les gens de la profession ont pu conserver leur emploi après des transgressions bien pires. Ce fut le cas, par exemple, du tristement célèbre podcast «Califat», qui a remporté les éloges et les récompenses du journal, mais qui s’est avéré être basé sur les paroles d’un fabuliste se faisant passer pour une source.

.@NY Times devrait vraiment reconsidérer cette terrible décision. Je suis étonné que l’intimidation des familles des otages de l’Etat islamique, le fait de tomber pour de faux documents et de prendre au mot un canular djihadiste soit une infraction non licenciable; mais tweeter sur ses sentiments l’est. https://t.co/9Xcx8e120n https://t.co/1mk65AVNdS – Michael Weiss (@michaeldweiss) 23 janvier 2021

Certains des partisans de Wolfe ont déclaré qu’ils annuleraient leur abonnement au Times en représailles. Elle leur a demandé de ne pas faire cela, disant que son ancien lieu de travail était un «Journal incroyable rempli de journalistes talentueux.»

Veuillez ne pas annuler vos abonnements à @NY Times! C’est un journal incroyable rempli de journalistes talentueux. Nous avons besoin d’eux et nous avons besoin d’une presse libre florissante. Je vous remercie! – Lauren Wolfe (@ Wolfe321) 24 janvier 2021

Wolfe blâme apparemment les conservateurs fous de son tweet pour son licenciement. Mais il n’est pas nécessaire de remonter très loin dans le temps pour voir que le Times n’est pas non plus connu pour s’opposer à l’indignation de la gauche pour protéger son peuple.

En juin dernier, James Bennet a dû démissionner du journal après la publication d’un article d’opinion rédigé par le sénateur Tom Cotton, dans lequel il préconisait le déploiement de troupes militaires pour freiner les manifestations de masse à Washington, DC. Bennet était alors responsable de la section opinion. On ne peut que se demander comment l’argumentation de Cotton allait voler aujourd’hui, à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole et du déploiement sans précédent à Washington, DC de plus de 25000 gardes nationaux pour l’inauguration de Biden.

