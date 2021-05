S’il vous plaît, Google, apportez cette modification aux haut-parleurs Google Home

Ce week-end, à un moment rare où la famille était absente de la maison pendant une longue période, j’ai profité de l’occasion pour vraiment laisser ma paire d’enceintes Google Home Max montrer leurs compétences audio. Les volumes ont été augmentés. Les airs étaient consommés. C’était merveilleux. Malheureusement, une fois terminé, j’ai oublié de ramener le bouton de volume à un niveau normal.

Lorsque notre programme de cloches familiales a débuté lundi matin, nous avons tous été accueillis par un rappel pour que mon fils lise des livres avec un volume d’environ 80%. Cette merde fait mal aux oreilles. Cela lui faisait peur. Mon chat endormi était énervé.

Alors que cela se passait, avant que Google ne nous donne le nouveau « Stop! » Simple de l’Assistant! , j’ai brouillé pour régler le volume, ce qui n’a été rendu plus difficile que par le fait que l’application Google Home est cassée sur mon Pixel 5 exécutant Android 12 Developer Preview 3.

Vous savez ce qui serait super utile dans des situations comme celles-ci? Commandes de volume séparées pour l’Assistant Google et les médias sur les appareils Smart Home et Hub et Mini de Google. L’idée était suggéré (à nouveau) sur reddit aujourd’hui et c’est l’un de ceux que vous lisez, hochez fébrilement de la tête en accord, puis changez immédiatement en: « Ouais, Google, pourquoi diable n’avons-nous pas ça? » Les gens ont été parler de ça pendant des années, bien sûr, même le qualifiant de problème «critique».

Cela semble être une capacité si évidente que Google aurait dû cuire tout de suite. Combien de fois avez-vous joué de la musique, augmenté le volume, puis demandé quelque chose à l’Assistant Google, pour être époustouflé si vous n’avez pas touché au volume multimédia? J’imagine que cela nous est arrivé trop souvent.

Le fait est que Google a déjà des contrôles séparés pour un certain nombre d’autres éléments. Vous pouvez régler séparément le volume des alarmes et des minuteries, baisser le son d’un téléviseur ou d’un haut-parleur lorsque vous demandez quelque chose à l’Assistant, et régler les graves / aigus. Google fait des contrôles de volume, ils ne nous ont tout simplement pas donné cette seule chose.

Google, faisons-le!