"S’il vous plaît, gardez les armes volées ici": Boîte de dépôt pour la paix de Manipur MLA

Une législature du BJP et un ministre du Cabinet de Manipur ont eu une idée unique en installant une boîte de dépôt dans sa maison pour rendre les armes pillées aux forces de sécurité.

Susindro Meitei a eu l’idée et a fait appel à ceux qui ont pillé les armes des forces de sécurité.

Une grande affiche dans un hangar couvert à l’extérieur de la maison du chef du BJP dit: « Veuillez déposer vos armes volées ici » – à la fois en anglais et en langue Meiteilon.

En dessous se trouve un slogan disant « N’hésitez pas à le faire » – une indication qu’aucune question ne sera posée sur la façon dont les armes sont arrivées en leur possession en premier lieu.

La décision du ministre a été appréciée par les gens.

Plus de 4 000 armes et environ cinq lakh de munitions ont été pillées par des mécréants dans des armureries et des avant-postes de différentes forces déployées à Manipur depuis que la violence a éclaté dans l’État le mois dernier.

Des sources ont déclaré que l’anonymat de ceux qui rendent leurs armes volées a été assuré en les gardant dans la boîte de dépôt.