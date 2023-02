"S’il vous plaît Dieu, laissez-en un survivre": Un homme syrien qui a perdu 6 enfants dans un tremblement de terre

Deux des enfants de Naser al-Wakaa ont été tirés vivants des décombres de leur maison dans la ville syrienne de Jandaris après le tremblement de terre de lundi, apparaissant sur vidéo alors que les sauveteurs les atteignaient dans l’obscurité de la nuit, meurtris et couverts de poussière.

Un autre de ses enfants avait également survécu. Mais alors que Wakaa était assis dans les ruines, au milieu de blocs de béton et de métal tordu, il pleurait sa femme et d’autres enfants morts, berçant des vêtements de bébé contre son visage.

Dans la confusion de son chagrin, il n’était pas clair d’après le récit de Wakaa combien d’enfants il avait perdus, mais parmi les noms qu’il a énumérés pour ses enfants décédés figuraient ceux de trois garçons et trois filles.

“Bilal, oh Bilal,” cria-t-il.

Wakaa a rappelé le moment où le tremblement de terre a frappé – très différent des frappes aériennes, des roquettes et des barils d’explosifs dont il a dit qu’ils avaient survécu pendant la guerre civile en cours en Syrie.

“Je suis sorti en courant de la maison et j’ai dit ‘S’il vous plaît Dieu, laissez-en un survivre. Je veux juste un de mes enfants'”, a-t-il déclaré.

La catastrophe a fait plus de 21 000 morts, principalement en Turquie, mais aussi plus de 3 000 en Syrie, dont les deux tiers dans les régions du nord-ouest tenues par les rebelles.

Jandaris, juste de l’autre côté de la frontière avec la Turquie, a subi d’énormes dégâts avec de nombreuses maisons rasées et d’autres partiellement effondrées. Les creuseurs mécaniques, les secouristes et les gens ordinaires qui ont échappé aux blessures ont passé des jours à essayer de retirer les survivants restants.

Une agence de l’ONU a déclaré que 14 camions d’aide avaient traversé le nord-ouest de la Syrie vendredi, la première aide humanitaire extérieure à atteindre une région tenue par des rebelles combattant le gouvernement de Damas et parmi les régions les plus touchées par le tremblement de terre de lundi.

Après le tremblement de terre, Wakaa avait appelé plusieurs de ses fils, Faisal, Meshal, Mohsin et Mansour, et avait été rassuré par des voisins. Mais ensuite, il a appris que Faisal et Mohsin avaient tous deux péri, déjà morts lorsque les sauveteurs les ont rejoints.

Il tenait un bout de papier montrant l’écriture de sa fille aînée Heba, retrouvée morte tenant sur ses genoux le corps de sa petite sœur Israa. Leur autre sœur, Samiha, a été retrouvée morte à proximité.

Plus tard, alors qu’une foule se rassemblait au cimetière, il a vu des fossoyeurs descendre le corps d’un de ses enfants, enveloppé de blanc, dans une fosse commune où gisaient déjà plusieurs autres victimes de la catastrophe.

