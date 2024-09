S’il vous plaît, arrêtez d’essayer d’expliquer « Nightbitch » d’Amy Adams

« La seule chose que j’ai apprise en faisant ce film, c’est qu’il ne faut pas se contenter de faire des explications magistrales sur la maternité », a déclaré l’acteur Scoot McNairy sur scène après la première mondiale de « Nightbitch » au Festival international du film de Toronto, samedi. « J’espère que vous apprendrez tout ce que j’ai appris, c’est-à-dire vous taire et écouter. »

Le film, de la scénariste et réalisatrice Marielle Heller, met en vedette Amy Adams dans le rôle d’une artiste devenue mère au foyer aux prises avec la rage et le ressentiment – et le soupçon persistant qu’elle est en train de se transformer en chien.

Les critiques et les experts en récompenses feraient bien de tenir compte des propos de l’acteur lorsqu’il s’agit de « Nightbitch », l’un des films les plus en vue à avoir été présenté en avant-première au festival cette année, et qui était également attendu avec un sentiment dominant de « Qu’est-ce que c’est que ce truc ? » S’agissait-il d’un film sérieux ou d’un gag de « 30 Rock » ? À l’approche de la première de samedi, les spéculations sur les réseaux sociaux s’intensifient:Le film, adapté du roman réaliste magique de Rachel Yoder du même nom, vaudrait-il enfin à Adams un Oscar après six nominations infructueuses ? Ou bien serait-il un désastre et inspirerait-il des milliers de gros titres atroces et pleins de jeux de mots canins ?

La bande-annonce, diffusée la semaine dernière, n’a pas vraiment calmé les spéculations. Elle a fait passer « Nightbitch » pour une version déjantée de « Teen Wolf » pour une comédie pour mamans, alors qu’elle n’est en réalité qu’un film surréaliste et perspicace sur les joies et les angoisses de la maternité, et sur les façons parfois dérangeantes dont le fait de devenir parent peut transformer l’esprit, le corps, la vie émotionnelle et l’estime de soi des femmes, même lorsqu’elles ne développent pas de tétons supplémentaires ou de canines très pointues.

« L’isolement… et la transformation de la maternité et de la parentalité, c’est quelque chose qui est une expérience partagée, et pourtant elle n’est pas partagée », a déclaré Adams lors de la séance de questions-réponses après la première samedi.

Le personnage d’Adams, dont le nom n’est jamais mentionné et qui apparaît au générique sous le nom de « mère », a mis sa carrière autrefois prometteuse en suspens pour élever son adorable fils de 2 ans, qui a pourtant du mal à dormir. Son mari (McNairy), également anonyme, est souvent en déplacement professionnel, ce qui laisse sa mère préparer d’innombrables casseroles de macaroni au fromage et emmener son tout-petit à des chants insipides à la bibliothèque locale, où elle regarde la pièce avec envie à la recherche de mères partageant les mêmes idées avec qui se lier d’amitié. Son mari est bien intentionné mais exaspérant, et dit à un moment donné au personnage d’Adams qu’il aimerait rester à la maison toute la journée au lieu de travailler. (Cela ne se passe pas bien.)

Alors que sa frustration et sa colère grandissent, sa mère commence à remarquer d’étranges changements physiques : un odorat plus développé, une envie de viande crue, une épaisse touffe de fourrure blanche sur le bas de son dos. D’abord perturbée, elle décide finalement d’accepter son côté sauvage, ce qui l’amène à une confrontation avec son mari sur l’état de leur relation.

Lorsqu’il demande ce qui est arrivé à la fille intéressante et étrange qu’il a épousée, sa mère répond : « Elle est morte en couches. »

« Nightbitch » est un délicat exercice d’équilibre tonal, et cela fonctionne en grande partie grâce à Adams, qui s’investit pleinement dans le morceau et peut également passer d’une douceur ensoleillée à une rage incandescente en appuyant sur un bouton. Dans l’une des séquences les plus mémorables du film, elle chante en même temps que le classique de « Weird Al » Yankovic « Dare to Be Stupid ». Elle le fait exactement – ​​et le fait avec aplomb.

Les premières réactions au film semblaient déterminées à dépeindre le film comme un désastre répulsif. titre précoce Dans Variety, on peut lire : « ‘Nightbitch’ d’Amy Adams fait rater le TIFF avec des crottes de chien, des meurtres de chat et des menstruations sous la douche », ce qui est à la fois étrangement dégoûtant (qu’y a-t-il de si choquant à avoir ses règles sous la douche ?) et sous-estime également la tolérance du public du festival aux animaux morts et aux sécrétions corporelles (ces deux éléments figurent en bonne place dans le drame survivaliste de Ron Howard « Eden », projeté juste avant « Nightbitch »).

Les réactions immédiates comme celle-ci ne tiennent pas compte du fait que les gémissements du public ne sont peut-être pas de dégoût, mais de reconnaissance. Je sais que j’ai réagi de manière audible à une séquence dans laquelle le mari propose de donner un bain à son fils, mais interrompt ensuite la sieste de la mère sur le canapé avec mille questions auxquelles il pourrait facilement répondre tout seul, rendant tout le geste inutile. Pendant la scène cathartique dans laquelle la mère confronte le mari à propos de son ignorance, une femme assise près de moi s’est exclamée : « Il était temps ! »

Les critiques se sont multipliées et les réactions ont été mitigées. Peut-être que Heller n’a pas été assez sombre. Peut-être que la métaphore du chien est trop forcée. Peut-être que tout cela va rebuter les votants des récompenses.

Rien de tout cela ne devrait surprendre, compte tenu du sujet. Comme tout autre livre, film, émission de télévision ou article de réflexion qui tente de dire quelque chose sur la maternité, « Nightbitch » sera polarisant. Il inspirera un milliard de critiques, dont beaucoup seront mauvaises, et pourrait même remporter quelques prix. Il ne plaira pas à tout le monde. Un peu comme la maternité elle-même.