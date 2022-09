S’il vous plaît, arrêtez de l’appeler le “glacier de l’apocalypse”

Le glacier Thwaites de l’Antarctique, le plus large de la planète, est en difficulté.

Le glacier s’étend dans l’océan Austral et perd environ 50 milliards de tonnes de glace par an, cette perte ayant doublé au cours des 30 dernières années. En 2019, les scientifiques de la NASA ont découvert une énorme cavité sous le glacier, environ les deux tiers de la taille de Manhattan, ce qui pourrait accélérer la disparition du glacier. Cette semaine, des chercheurs ont cartographié le fond de l’océan devant Thwaitesmontrant que le glacier s’était rapidement retiré dans le passé – et suggérant qu’un petit coup de pied pourrait accélérer sa retraite une fois de plus.

C’est inquiétant. Si Thwaites fond, le niveau de la mer monterait d’environ 25 pouces. Sa disparition pourrait également déstabiliser la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental, qui bloque environ 10 pieds d’élévation du niveau de la mer. Ce genre de fonte serait catastrophique.

À chaque nouvelle étude, nous en apprenons davantage sur la vulnérabilité de Thwaites. Et avec chaque nouvelle étude, nous voyons Thwaites revenir dans le cycle de l’actualité, en grande partie grâce à son surnom puissant et alarmant : “The Doomsday Glacier”.

Mais ce surnom, bien qu’il ait généré des montagnes de presse explorant le sort de Thwaites, pourrait en fait faire plus de mal que de bien. C’est un surnom que les glaciologues et les scientifiques hésitent à utiliser – alors pourquoi est-il si répandu dans la presse grand public ? Doit-on continuer à l’utiliser ? Et pourquoi est-ce important ?

Doom et Gloom

Le 9 mai 2017, Rolling Stone a publié un article profondément documenté et brillamment écrit sur Thwaites par l’écrivain sur le climat Jeff Goodell. Il avait un titre simple et puissant : « Le glacier de l’apocalypse ». C’est parfait pour l’histoire. Mais le surnom est resté.

Aujourd’hui, les publications répètent la ligne jusqu’à la nausée chaque fois qu’une nouvelle étude importante sur Thwaites est publiée. Quelques histoires suggérer Thwaites est connu sous le nom de glacier Doomsday dans les “cercles scientifiques” car sa désintégration pourrait entraîner une élévation catastrophique du niveau de la mer de plus de 3 à 10 pieds. Ce n’est pas tout à fait le cas.

Nous ne savons pas avec certitude comment la désintégration de Thwaites modifierait le niveau de la mer à court terme. Le glacier lui-même bloque environ 25 pouces d’élévation du niveau de la mer, mais la plupart des histoires utilisent la plage de 3 à 10 pieds. Cela fait en fait référence à la perte de toute la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental.

Je déconseille l’utilisation du terme «glacier Doomsday» pour désigner le glacier Thwaites Ted Scambo

Et bien que des recherches approfondies montrent que Thwaites est en difficulté, ce ne sont pas les scientifiques, les glaciologues ou les experts polaires qui lancent ce surnom. J’ai parlé à un certain nombre d’experts associés à la glaciologie et à la recherche polaire qui ont tous souligné que le sort de Thwaites est de plus en plus préoccupant. Cependant, la plupart avaient des sentiments mitigés à propos du surnom apocalyptique, beaucoup étant opposés à l’utilisation du titre.

“Je déconseille l’utilisation du terme” Doomsday Glacier “pour désigner le glacier Thwaites”, a déclaré Ted Scambos, glaciologue à l’Université du Colorado à Boulder et membre de la Thwaites Glacier Collaboration. Scambos a suggéré que “glacier joker” ou “glacier le plus risqué” pourrait être utilisé à sa place.

L’une des principales raisons pour lesquelles les scientifiques se sentent mal à l’aise avec cette phrase est qu’elle suggère que nous sommes déjà condamnés. “Nous ne le sommes pas”, a déclaré Eric Rignot, un scientifique de la Terre au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Le récit catastrophique donne l’impression que nous avons déjà dépassé le point de non-retourque Thwaites est déjà perdu ce qui peut, plus largement, conduire à l’inaction. Le surnom nous donne une mauvaise idée.

“C’est un peu trop alarmiste”, a noté Helen Fricker, glaciologue à la Scripps Institution of Oceanography.

Rignot a déclaré que nous pourrions encore ralentir la retraite de Thwaites si nous prenions des mesures appropriées sur le climat, mais “le temps presse”. C’est un peu moins grave que l’apocalypse, bien sûr.

Une autre raison pour laquelle “apocalypse” n’est peut-être pas un grand surnom, c’est parce qu’il obscurcit le problème plus vaste auquel sont confrontées les zones gelées de la Terre – la “cryosphère”. Le changement climatique induit par l’homme et la combustion de combustibles fossiles ont provoqué le recul des glaces sur toute la planète.

“D’une part, c’est un signal d’alarme, c’est-à-dire de prendre ces choses au sérieux”, a déclaré Rignot. “D’un autre côté, cela résume la situation comme s’il n’y avait qu’un seul mauvais glacier là-bas.”

Rignot explique qu’il y a des glaciers à travers le monde – dans l’Antarctique oriental et au Groenland, par exemple – qui retiennent beaucoup plus d’eau. Si ceux devaient se désintégrer et disparaître, l’élévation du niveau de la mer pourrait être d’un ordre de grandeur supérieur à ce que nous pourrions voir avec Thwaites.

L’étude de cette semaine dans Nature Geoscience, dirigée par le glaciologue Robert Larter du British Antarctic Survey, montre à quel point la situation est précaire et à quel point Thwaites pourrait reculer plus rapidement que prévu. Mais même Larter évite d’utiliser le mot “Doomsday”.

Cela ne veut pas dire que Thwaites n’est pas important.

“Thwaites n’est évidemment pas le seul glacier qui compte, mais c’est objectivement le glacier le plus préoccupant sur Terre en termes de son potentiel à générer de grandes quantités d’élévation du niveau de la mer à l’avenir”, a déclaré Andrew Mackintosh, glaciologue à l’Université Monash.

Alors, devrions-nous continuer à utiliser “Doomsday Glacier” ?

Jackson Ryan/Crumpe



Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez

En septembre 2021, les cas de coronavirus augmentaient en Afrique du Sud. Les scientifiques ont commencé à détecter une variante du virus surnommée C.1.2, avec un certain nombre de mutations, qui a rapidement trouvé son chemin vers la presse via des études de préimpression.

Bien que la nouvelle variante ne représente que 5 % des nouveaux cas, certaines publications ont sauté sur les nouvelles, décrivant la variante comme “pire que Delta”, et l’appelant la variante Doomsday.

Doomsday, semble-t-il, peut être provoqué par de nombreuses sources différentes.

Le scénario du coronavirus est une comparaison intéressante. Au moment où les gros titres apocalyptiques ont commencé à circuler, l’Organisation mondiale de la santé suggérait déjà que C.1.2 n’était pas une variante préoccupante. Cela signifiait qu’il était facile de laisser tomber le nom alarmiste.

Pour Thwaites, les choses sont un peu différentes. Scientifiques sommes soucieux de son avenir. Les choses empirent. Doomsday, dans ce cas, aide à attirer l’attention sur le sort du glacier et peut aider à comprendre à quel point les choses sont devenues problématiques. Et peut-être est-il déjà trop tard pour changer de cap et le renommer. Même la première ligne de Page Wikipédia du glacier Thwaites dit qu’il est également connu sous le nom de glacier Doomsday.

“Il n’y a pas moyen de devancer le label”, a déclaré Scambos. “Sur le plan positif, le public connaît désormais la région en raison de la puissance du surnom”, a déclaré Scambos.

Ainsi, bien que les scientifiques ne se sentent peut-être pas très bien à ce sujet, nous pourrions simplement être coincés avec cela. Nous ne pouvons tout simplement pas laisser cela cacher le fait que de nombreux glaciers sont menacés et que la menace, c’est nous : si nous ne nous sevrons pas des combustibles fossiles, nous continuerons à augmenter le dioxyde de carbone dans l’atmosphère et à provoquer la disparition de Thwaites.

Et le véritable jour du jugement dernier ne sera pas la perte de Thwaites. Ce sera le cas lorsque nous perturberons des zones comme l’Antarctique de l’Est, qui enferme des mètres de niveau de la mer. Si cette feuille était perdue, cela changerait radicalement la face de la Terre. Fricker dit que ce n’est pas un avenir qui se concrétisera de si tôt, mais si nous commençons à voir des changements spectaculaires dans cette calotte glaciaire, c’est alors que nous aurons de vrais problèmes.

“C’est l’apocalypse”, a-t-elle dit.