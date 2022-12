«S’il vous plaît, aidez-moi»: un homme de Toronto décède chez lui après que les demandes de soins médicaux soient restées sans réponse

Un mélomane de Toronto qui s’épanouissait en compagnie d’autres est décédé seul à la maison après trois visites dans un hôpital local en raison de fortes douleurs abdominales, selon l’un de ses amis les plus proches.

“Il ne parlait pas beaucoup, mais il avait cette présence que tout le monde aimait passer du temps avec lui parce qu’il était tout simplement le gars le plus gentil qui ait jamais vécu”, a déclaré John Romanelli à CTV News Toronto en décrivant Walter Froebrich, qu’il a rencontré à un concert quelque 20 ans plus tôt.

“Peu de gens peuvent mourir et ils n’ont pas un seul ennemi dans toute leur vie. Et, vous savez, il était ce type.

Le métalleux à la voix douce était devenu un incontournable de la scène musicale hardcore de la ville. Si un grand groupe comme Slayer ou Anthrax arrivait en ville, a déclaré Romanelli, Froebrich ne serait pas difficile à trouver quelque part dans la foule avec sa longue barbe touffue et son appareil photo des années 90 à la main.

“Il a toujours fait tout son possible pour prendre des photos avec tout le monde, c’était sa petite chose qu’il aimait faire.”

Ces photos, dont Romanelli pense qu’il y en a des milliers, ont fait surface sur les réseaux sociaux ces derniers jours après la mort de Froebrich le mois dernier alors que des amis, des promoteurs et des musiciens rendent hommage à leur ami.

Froebrich s’était plaint de fortes douleurs abdominales au cours des dernières semaines, ce que des amis pensaient être lié à une déchirure interne. Il cherchait des soins médicaux pour traiter le problème, mais avait du mal à le faire sans médecin de famille.

Walter Froebrich et John Romanelli sont vus dans cette image non datée. (Facebook/John Romanelli)

Romenelli a rappelé plus de quelques publications sur les réseaux sociaux dans lesquelles Froebrich avait demandé de l’aide à ses amis pour trouver un médecin, mais ce n’est que lors de sa fête d’anniversaire au début du mois dernier qu’il a réalisé à quel point sa situation était vraiment grave.

“Il m’a dit lors de cette fête d’anniversaire qu’il allait à l’hôpital et qu’il attendrait toute la journée avant d’être renvoyé chez lui”, a-t-il déclaré.

Les amis de Froebrich ont déclaré qu’il s’était rendu à plusieurs reprises au centre médical St. Joseph’s dans l’ouest de Toronto au cours des dernières années en l’absence d’un médecin de famille.

Cependant, ils ont dit que ce sont trois visites récentes à l’hôpital en l’espace d’une semaine – au cours desquelles la douleur de Froebrich était devenue insupportable – qui le verraient prétendument renvoyé chez lui avec des antibiotiques pour finalement mourir seul dans son appartement d’Etobicoke.

“Son dernier message sur Facebook dit:” Aidez-moi s’il vous plaît. Et puis il est mort », a déclaré Romanelli avant de fondre en larmes.

Dans une déclaration à CTV News Toronto, Unity Health Toronto, qui supervise les opérations à St. Joe’s, a présenté ses condoléances aux proches de Froebrich.

“Bien que nous ne puissions pas partager ou discuter publiquement des informations sur les patients, nous prenons ces allégations au sérieux et nous nous engageons à travailler directement avec ses représentants pendant que nous procédons à un examen de ses soins”, a déclaré un porte-parole dans un e-mail.

Les proches de Froebrich se sont rassemblés samedi devant l’hôpital St. Joe’s en portant des pancartes indiquant “Justice pour Walter”, tout en cherchant des réponses à la suite d’un décès qui a clairement touché une corde sensible au sein de la communauté métal de Toronto et au-delà.

“Ce n’est pas une chose rare. Il s’agit de la vue d’ensemble de notre système de soins de santé en ruine en Ontario », a déclaré Romanelli, ajoutant que la mort de Froebrich souligne l’importance de traiter de manière appropriée la santé physique et mentale.

Des amis de Walter Froebrich sont vus lors d’un rassemblement devant le centre médical St. Joseph le 3 décembre 2022. (Facebook/John Romanelli)

« Il aurait pu être traité différemment. Quelqu’un aurait pu sérieusement s’asseoir avec lui et comprendre ce qui se passait… Parce que Walter ne parlait pas beaucoup, je pouvais juste le voir assis dans ce hall pour la journée… Et c’est l’une des choses les plus bouleversantes pour nous tous, est le fait que nous pouvons tous le voir ne voulant tout simplement pas causer de problèmes. Eh bien, parce qu’il était du genre à ne pas vouloir causer de problèmes, il est mort.

Un GoFundMe visant à couvrir les frais funéraires de Froebrich a été mis en place et a déjà dépassé son objectif de 10 000 $. Un concert-bénéfice commémoratif en sa mémoire est prévu le 7 janvier 2023.

Froebrich avait 45 ans.