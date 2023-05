« S’il est touché, nous en achèterons plus », déclare Jim Cramer à propos de Palo Alto Networks

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct « Morning Meeting » à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Les actions montent dans l’espoir d’un accord sur le plafond de la dette Stick with Palo Alto Networks Watch Meta Platforms 1. Les actions montent dans l’espoir d’un accord sur le plafond de la dette à Washington pour relever le plafond de la dette et éviter un défaut catastrophique du gouvernement à la fin du mois. « Nous avons maintenant une structure pour trouver un moyen de parvenir à une conclusion », a déclaré mercredi à CNBC le président de la Chambre, Kevin McCarthy. Il a indiqué que les républicains de la Chambre pourraient parvenir à un accord avec le président Biden et les démocrates sur l’augmentation de la limite d’emprunt du gouvernement d’ici la fin de la semaine. La hausse de jeudi est intervenue un jour après le plus grand rallye d’une journée du marché en environ deux semaines. Face à l’optimisme des investisseurs, nous avons initié mercredi une position dans GE Healthcare Technologies (GEHC), un leader mondial de l’imagerie médicale, du diagnostic et des solutions numériques. 2. Restez avec Palo Alto Networks Les actions de Club holding Palo Alto Networks (PANW) ont été sous pression jeudi, alors que les investisseurs ont fui le nom de la cybersécurité en raison des craintes croissantes de récession. Mais Morgan Stanley a déclaré qu’il « achèterait la récente baisse » des actions PANW compte tenu de la « configuration positive » avant les résultats du troisième trimestre fiscal de Palo Alto le 23 mai. « Je suis d’accord », a déclaré Jim Cramer à propos de l’analyse de Morgan Stanley. . « S’il est touché, nous en achèterons plus. » Morgan Stanley a maintenu une cote de surpondération ou d’achat sur les actions de Palo Alto, avec un objectif de cours de 255 $ par action. L’action était en baisse de 0,88 % en milieu de matinée, à environ 190 $ pièce. 3. Regardez les méta-plateformes Les actions des méta-plateformes (META) ont initialement légèrement augmenté jeudi aux nouvelles Le Montana deviendra le premier État américain à interdire son concurrent TikTok. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a investi massivement dans l’offre vidéo Reels de la société sur ses plateformes Facebook et Instagram pour mieux concurrencer l’application de médias sociaux appartenant à des Chinois. Une interdiction plus large de TikTok aux États-Unis pour des raisons de sécurité donnerait à Meta un avantage significatif dans l’espace des courtes vidéos sociales. Jim a déclaré jeudi que la holding du Club avait également à gagner de ses prouesses croissantes en matière d’intelligence artificielle, aidée par son partenariat avec le nom du Club Nvidia (NVDA). Pendant ce temps, Citi a nommé Meta une nouvelle action Internet « de premier choix ». Les actions de Meta, qui ont grimpé de plus de 100 % depuis le début de l’année, s’échangeaient autour de 242 $ chacune jeudi matin. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long GEHC, PANW, META, NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.