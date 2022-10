Sikki Reddy-Rohan Kapoor Réserver une couchette pour doubles mixtes

Les Indiens Sikki Reddy et Rohan Kapoor ont creusé profondément pour battre Fan Ka Yan et Yeung Shing Choi de Hong Kong et atteindre les quarts de finale du double mixte lors du tournoi de badminton Vietnam Open Super 100 jeudi.

La paire indienne s’est imposée 21-10, 19-21, 21-18 dans un match de 50 minutes.

Deux autres paires indiennes dans le tableau du double mixte, Mauryan Kathvaran et Kushan Balashri, et Bokka Navaneeth et Priya Konjengbam, ont perdu leurs huitièmes de finale respectifs.

L’olympien de Tokyo B Sai Praneeth avait subi une défaite choc aux mains de son compatriote indien Rithvik Sanjeevi Satish Kumar lors du deuxième tour du simple messieurs mercredi.

Jeudi, Satish a quitté la compétition avec une courte défaite face au Malaisien Ong Ken Yon. Le score était de 19-21, 21-17, 21-19 en faveur de la Malaisie.

