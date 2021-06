Sikandar Kher partage un aperçu de Kirron Kher dans sa dernière vidéo, les acteurs politiques remercient ses sympathisants

C’est en avril de cette année qu’Anupam Kher et Sikandar Kher ont annoncé que Kirron Kher avait reçu un diagnostic de myélome multiple, un type de cancer du sang. L’acteur-politicien suit actuellement un traitement et de temps en temps, sa famille fait le point sur elle sur les pages des réseaux sociaux. Mercredi, Sikandar est allé sur sa page Instagram et a partagé une vidéo mettant en vedette Anupam et Kirron.

Dans la vidéo, on entend Sikandar dire: « Je suis assis avec les parents et vous pouvez avoir un bon aperçu des pieds de Mme Kher. Assis avec les parents maintenant. Je vous rattraperai tous dans un instant. Beaucoup d’amour et de remerciements vous pour tout l’amour que vous donnez à ma mère, maintenant vous avez vu ses pieds. Merci de demander constamment à son sujet, elle devrait entendre cela car sinon, je ne suis pas tout autour de vous quand vous demandez, et elle est là. beaucoup, elle va beaucoup mieux. »

La vidéo montre également que Kirron dit à Sikandar de se marier car il aura 41 ans dans quelques mois. L’acteur ‘Aarya’ déplace ensuite la caméra vers elle et l’acteur ‘Dostana’ remercie les sympathisants pour leurs prières.

Kirron dit : « Bonjour ! Merci à tous pour vos bons voeux et votre amour, merci beaucoup. »

Sikandar a sous-titré la vidéo comme « KherSaab et Kirron Ma’am Celui-ci est court et doux… un bonjour de la famille avec des friandises de ma part aussi… merci à tous pour l’amour que vous envoyez à ma mère #KherSaab #KirronMaam. «

En mai, Anupam Kher avait partagé quelques photos dans lesquelles toute la famille s’était fait vacciner contre le COVID-19 et il y avait également Kirron portant une écharpe de bras.

Même dans la vidéo partagée par Sikandar, l’acteur vétéran lui avait bandé le bras.