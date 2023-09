SIIMA Awards 2023 : Rana Daggubati, Rishabh Shetty, Mrunal Thakur et d’autres célébrités arrivent avec style et font tourner les têtes avec leur butin

Prix ​​SIIMA 2023 ont commencé à battre leur plein, et tous les regards sont tournés vers de grands films comme RRR, Pushpa, KGF 3, Kantara, Sita Ramam, et plus encore, car il y a de fortes chances que ces grands films remportent toutes les récompenses. Cette prestigieuse récompense a lieu à Dubaï, au World Trade Centre, et de nombreuses célébrités du sud de l’Inde sont arrivées à l’événement avec style. Baahubali étoile Rana Daggubatti a fait tourner les têtes avec son butin; son look élégant dans un costume noir a attiré tous les globes oculaires, et ce chapeau et ces lunettes le font ressembler à un vrai méchant, et il donne une ambiance majeure à Bhalladeba.

Parler de Mrunal Thakur, elle a prouvé son courage d’actrice avec un film à la fois. Mrunal a laissé tout le monde les larmes aux yeux avec sa performance honnête et sincère dans Sita Ramam opposé Dulquer Salmaan, et on s’attend beaucoup à ce que Mrunal puisse décrocher le rôle de la meilleure actrice. L’actrice était ravissante dans une robe rose scintillante à décolleté plongeant et a ajouté le quotient glamour parfait à la soirée.

Rishabh Shetty a montré que le contenu est roi et que les films peuvent franchir des étapes clés même avec de petits budgets, et Kantar est l’exemple le plus classe.

Catégories de candidatures

Des films comme RRR, Sita Ramam, Major, Karthikeyan 2 et DJ Tulli font partie des meilleures nominations cinématographiques.

SS Rajamoulmoi, Sashi Kiran Tikka, Vimal Krishna, Hanu Raghavapudi et Chandok Mondeti sont en course pour remporter le prix du meilleur réalisateur.

Ram Charan, Adivi Sedh, Dulquer Salmaan, Nikhil Siddharth et Siddhi Jonnalagadda pour les nominations du meilleur acteur.

Samantha, Mrunal Thakur, Neha Shetty, Buthya Menen, Meenakshi Chaudhary, Neha Shetty et Sreeleela ont reçu les nominations de la meilleure actrice.

Tous les regards sont tournés vers celui qui remportera les prix méritants, et ce sera une soirée de gala inoubliable.