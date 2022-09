Ranveer Singh a récemment assisté aux SIIMA Awards 2022 (South Indian International Movie Awards) à Bangalore. Alors que les prix étaient principalement fréquentés par des stars du sud de l’Inde comme Yash, Allu Arjun, Kamal Haasan, etc., Ranveer était la seule star de Bollywood à avoir honoré les prix. Comme à son habitude, l’acteur a volé la vedette et a fait rire tout le monde avec ses bouffonneries. Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voit recréer le célèbre dialogue Pushpa d’Allu Arjun et il danse également sur le morceau Srivalli.

Dans la vidéo, nous pouvons voir que Ranveer prononce le dialogue Puspa d’Allu Arjun, “Thaggedhe le”, et fait également le geste de la main. Plus tard, il a dansé sur Srivalli et a fait le crochet de la chanson. Découvrez la vidéo virale ci-dessous

Bon, on se demande si après avoir visionné cette vidéo, un film en telugu sera offert à Ranveer Singh. Mais, il faut dire que l’acteur laisse une trace partout.

Ranveer a également reçu un prix au SIIMA 2022, et il s’est rendu sur Twitter pour en remercier la fraternité du cinéma sud-indien. Découvrez le tweet de l’acteur ci-dessous

Une autre vidéo de Ranveer du SIIMA 2022 est devenue virale. Dans la vidéo, l’acteur au milieu de la foule pose avec ses deux petits fans, et les internautes sont impressionnés par lui. Ils l’appellent terre à terre. Regardez la vidéo ci-dessous

En parlant des films de Ranveer, l’acteur a aligné Cirkus et Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Le premier devrait sortir en décembre de cette année, et le second devrait sortir sur les grands écrans en février 2023.