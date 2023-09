SIIMA 2023 : Jr NTR prononce un discours émouvant en remportant le trophée du meilleur acteur pour RRR ; ‘Je veux exprimer…’

SIIMA 2023 L’événement a eu lieu hier soir à Dubaï. Certaines des plus grandes célébrités de l’industrie cinématographique du Sud ont honoré l’événement. Depuis Mrunal Thakur, KGF star Yash, Rana Daggubati à Kantar star Rishab Shetty – L’événement SIIMA 2023 était une affaire LIT. Beaucoup de grandes stars ont remporté de nombreux prix. Cela a été spécial car au cours des dernières années, l’industrie cinématographique du Sud a explosé et comment. Certains des plus grands films comme KGF2, Kantara et d’autres encore ont été félicités pour les grands événements. Jr NTR a remporté le prix du meilleur acteur pour sa puissante performance dans €€€.

Jr NTR remporte gros au SIIMA 2023

Le film de SS Rajamouli, mettant en vedette Jr NTR et Ram Charan dans les rôles principaux, a remporté de nombreuses distinctions en Inde et à l’étranger. En fait, c’est l’un des films les plus importants puisqu’il a également remporté un Oscar. Aujourd’hui, Jr NTR a reçu un prix pour être le meilleur acteur en telugu au SIIMA 2023. L’acteur est devenu très ému et a prononcé un discours sincère. Tel que rapporté par Gulte.com, Jr NTR a remercié tous ses fans d’être restés à ses côtés contre vents et marées. Il a mentionné que ses fans ont toujours été avec lui pour le relever chaque fois qu’il trébuchait. Il a appelé ses fans ses chers frères et sœurs et les a remerciés pour leur soutien indéfectible.

Liste des gagnants du SIIMA 2023

Outre Jr NTR, l’as réalisateur SS Rajamouli a également reçu un prix pour €€€. Il a remporté le prix du meilleur réalisateur (Telugu) pour le film. Comme il n’était pas présent à l’événement, Jr NTR l’a pris en son nom. Le film de Mrunal Thakur et Dulquer Salmaan Sita Ramam a remporté le prix du meilleur film (Telugu). Le film Kannada de Rishab Shetty Kantar a remporté dans de nombreuses catégories comme le meilleur acteur dans un rôle principal (critique), le meilleur acteur dans un rôle négatif, le prix d’appréciation spécial – Histoire révolutionnaire et plus encore. KGF2 a également gagné gros. Yash a été honoré par le prix du meilleur acteur (Kannada) tandis que Shrinidhi Shetty a remporté le prix de la meilleure actrice dans un rôle principal.

Il y a eu aussi des moments amusants qui ont été observés lors de l’événement SIIMA. Comme la conversation entre Rishab Shetty et Jr NTR. Découvrez leur vidéo ci-dessous :

Félicitations à tous les gagnants.