Prix ​​​​du cinéma international de l’Inde du Sud 2022 (SIIMA 2022) est prêt à avoir lieu aujourd’hui et demain à Bangalore. De nombreux grands noms du Sud ainsi que de l’industrie de Bollywood devraient assister à la cérémonie de remise des prix. Vijay Devérakondaqui a été vu pour la dernière fois en Ligre, n’avait fait aucune apparition publique après la réponse désastreuse du film au box-office. Mais, finalement, l’acteur est sorti pour les récompenses. Sa première apparition après que Liger soit devenu un désastre a attiré l’attention de tout le monde.

Les fans de l’acteur adorent son adorable avatar et nous sommes sûrs qu’ils sont heureux de voir leur star préférée sourire car il y a eu plusieurs rapports selon lesquels après la catastrophe de Liger, il était très bouleversé et est entré dans une coquille. Vijay a été vu portant un short imprimé, un sweat-shirt et des bottes. Découvrez ses photos ici

Nous nous demandons si Vijay se produira également aux prix. Attendons et regardons. Il a été rapporté que la vedette de Vijay, JGM, dirigée par Puri Jagannadh, a été mise en veilleuse. Cependant, il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet. Pendant ce temps, il a été rapporté que Vijay pourrait faire équipe avec Harish Shankar pour un film.

Eh bien, SIIMA 2022 réunira de nombreuses grandes stars du Sud, et Allu Arjun a également atteint Bangalore pour la même chose. Ses photos ont également fait le tour des réseaux sociaux. Découvrez les photos de la star de Pushpa ici

Nous sommes sûrs que les fans de ces acteurs ont hâte de les voir sur le tapis rouge de la remise des prix dans leurs avatars pimpants. Apparemment, Kamal Haasan, Ranveer Singh et Yash devraient également assister à la remise des prix ce soir.