SHEFFIELD, Angleterre: Everton est passé de deux places à la deuxième place de la Premier League et a terminé dans le top quatre le jour de Noël pour la première fois en 16 ans après qu’un but tardif de Gylfi Sigurdsson leur ait donné une victoire 1-0 contre l’équipe inférieure de Sheffield United sur Samedi.

Le résultat a laissé Everton avec 29 points en 15 matchs, deux derrière les champions et les leaders de Liverpool, qui sont à domicile contre West Browmich Albion dimanche, tandis que les Blades sans victoire sont restés enracinés au fond avec deux points.

Manquant plusieurs joueurs clés, Everton semblait modéré en première période et a failli prendre du retard à la 16e minute alors que Ben Godfrey effaçait le tir brouillé de David McGoldrick hors de la ligne.

Les visiteurs se sont rapprochés à la 29e lorsque Dominic Calvert-Lewin a superbement encaissé une longue passe de Michael Keane et déchaîné une féroce volée depuis le bord de la surface de réparation juste à côté du deuxième poteau.

Oliver Burke a claqué un tir à bout portant d’un angle serré sur le visage du but à l’autre bout sur le coup de la mi-temps avant que le match ne s’éteigne en seconde période et ne semble se diriger vers un nul stérile.

Mais le milieu de terrain islandais Sigurdsson a frappé à la 80e minute, plantant un tir calme devant le gardien de but Aaron Ramsdale dans le coin le plus éloigné après un bon travail du remplaçant Bernard et du milieu de terrain Abdoulaye Doucoure.

