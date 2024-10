Sigurd Larsen échelonne les volumes de bois pour encadrer les vues sur le lac à l’extérieur de Berlin

la maison du lac : un bâtiment façonné par ses vues

Le long des rives d’une petite péninsule à l’extérieur Berlinarchitecte Sigurd LarsenLe projet récemment achevé de The Lake House est une œuvre d’architecture façonnée par ses vues. Le bâtiment introduit une retraite sportive et de santé dans un contexte naturel serein, entouré d’eau et de forêt. Il se présente comme un ensemble de cinq bâtiments décalés qui, avec leurs bois la structure et les toits en pente, symbolisent les hangars à bateaux. Ce choix cherche à refléter l’ampleur des structures voisines ponctuant le littoral. Avec ces typologies comme base, l’œuvre assure une intégration respectueuse dans son environnement, malgré son concept de conception radical. La disposition confère en outre une flexibilité programmatique, s’adaptant à une gamme de fonctions telles que des conférences, des ateliers, des séances de thérapie et du coaching. Dans son cadre isolé, les athlètes et les visiteurs sont invités à participer à des ateliers en plein air et à méditer au bord du Wat.



photos © Services Kkrom

Sigurd Larsen sculpte des façades en verre inclinées

Avec son volume unique, une caractéristique notable de architecte La Lake House de Sigurd Larsen est sa façade en verre, soutenue par des colonnes en bois qui reflètent les troncs élancés et penchés des pins environnants. Les toits superposés avec des pentes différentes créent une silhouette unifiée, créant une entrée spectaculaire dans le complexe. Chaque volume pitché remplit des fonctions distinctes et fonctionne donc indépendamment.

Le bâtiment le plus au sud sert de résidence et propose des appartements d’invités sur deux niveaux. Chaque unité offre des vues de carte postale et s’ouvre sur un accès direct à la nature environnante, permettant aux visiteurs de s’immerger pleinement dans un environnement serein. La structure suivante est conçue autour d’une cuisine ouverte de haute qualité qui constitue le cœur de la retraite. Cet espace encourage l’interaction et la communication, favorisant un sentiment de communauté entre les invités. De grandes fenêtres invitent à la lumière du soleil du matin, tandis qu’une terrasse à l’est offre un espace extérieur abrité. Une vue imprenable sur le lac et un vieux hêtre à l’ouest encadrent cet espace dynamique.



entouré d’eau et de forêt, The Lake House surplombe les rives d’une péninsule à l’extérieur de Berlin

une retraite bien-être de cinq maisons

Au cœur de The Lake House se trouve le bâtiment le plus haut et le plus important, pour lequel Sigurd Larsen désigne une grande salle destinée aux expositions, aux sports et aux rassemblements. Cet espace flexible peut être adapté à divers événements, aidé par des meubles mobiles et des éléments muraux. Un foyer suspendu offre un endroit chaleureux pour se détendre tout en profitant d’une vue panoramique sur le lac, surtout au coucher du soleil.

La maison axée sur le bien-être est orientée vers le nord-ouest et offre de magnifiques couchers de soleil pendant les mois d’été. Le sauna, avec son point de vue unique, permet aux clients de se connecter avec la nature et l’eau. De plus, une salle de méditation isolée sous le toit en pente offre une atmosphère sereine propice à la contemplation. La cinquième maison, conçue pour recevoir la lumière naturelle du nord, abrite des studios et des salles de thérapie. Ici, le jeu de lumière filtrant à travers la cime des arbres crée un contraste calme avec la ville de Berlin toute proche. Cette intégration réfléchie des espaces intérieurs et extérieurs améliore l’atmosphère paisible de la retraite.



la retraite comprend cinq bâtiments décalés avec des toits en pente, ressemblant à des hangars à bateaux



les colonnes en bois soutenant la façade en verre reflètent les pins environnants



le projet multiprogrammatique comprend des ateliers, des séances de thérapie, des résidences et du coaching