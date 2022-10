Sigourney Weaver s’est entraîné comme un Navy SEAL pour retenir son souffle sous l’eau pendant 6,5 minutes dans le nouveau film “Avatar”

Vous n’êtes jamais trop vieux pour apprendre un nouveau tour.

L’actrice Sigourney Weaver le prouve dans sa formation pour le film très attendu “Avatar : la voie de l’eau”.

Apparaissant dans “The Tonight Show with Jimmy Fallon”, la femme de 73 ans a révélé son long processus d’un an pour apprendre à retenir son souffle sous l’eau.

“Nous avons dû apprendre à plonger en apnée”, a-t-elle déclaré. “Nous avons eu cet incroyable professeur qui enseigne les Navy SEALs. Nous l’avons donc eu pendant environ un an, nous entraînant à faire des apnées… J’ai en fait eu jusqu’à six minutes et demie.”

Weaver a reçu d’immenses applaudissements du public après avoir révélé ses capacités respiratoires, mais l’actrice a noté : “Je ne bougeais pas. C’est beaucoup plus facile de retenir sa respiration quand on est… immobile.”

Elle a dit à l’animateur Jimmy Fallon que le secret pour ne pas respirer est de résister. “Quand l’envie de respirer vient, [the trainer] l’appelait “The Dirty Villain”. Et vous ignorez “The Dirty Villain””, a expliqué Weaver.

“Et vous allez, ‘Ha! Toi. Va-t’en.’ Et puis vous essayez de faire tous ces jeux d’esprit… Tout ce que vous pouvez faire en pensant : « Oh, je veux vraiment respirer. »”

Pour se distraire de vouloir respirer, Weaver a déclaré qu’elle s’était retrouvée à chanter et à peindre son corps en bleu au sens figuré.

L’actrice a partagé que la partie la plus difficile du processus était le tournage. “Le plus grand défi, franchement, car ‘Avatar 2’ se déroule beaucoup dans l’eau, et autour de l’eau, mais ce que Jim nous a demandé de faire, ce que j’ai trouvé difficile… vous devez faire semblant d’être si heureux.” dit-elle, faisant référence au réalisateur James Cameron.

Elle a démontré un visage grimaçant plus naturel sous l’eau par opposition à ce qu’il recherchait, qui était un visage souriant sous l’eau.