Signify Health, Bed Bath & Beyond, AMC et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Signify Health (SGFY) – Signify Health a bondi de 37,5% dans les échanges avant commercialisation alors qu’une guerre d’enchères potentielle s’intensifie pour le fournisseur de services de santé à domicile. Amazon.com (AMZN) et UnitedHealth (UNH) feraient désormais partie des soumissionnaires, selon le Wall Street Journal, qui avait précédemment signalé que CVS Health (CVS) lorgnait sur Signify.

Bed Bath & Beyond (BBBY) – Bed Bath & Beyond glisse encore de 10,2% dans les échanges avant commercialisation après la chute de plus de 40% de vendredi. Cette vente a fait suite à l’annonce que l’investisseur Ryan Cohen avait vendu ses parts dans le détaillant d’articles ménagers. Bloomberg signale également que certains fournisseurs ont interrompu les livraisons à Bed Bath & Beyond en raison de factures impayées.

AMC Entertainment (AMC) – Les actions de la chaîne de cinémas ont chuté de 30,6% en pré-commercialisation avant le lancement des parts d’actions privilégiées dites “APE” d’AMC. Le PDG Adam Aron a tweeté un rappel aux investisseurs que la valeur totale de leurs avoirs AMC serait une combinaison des actions ordinaires et des nouvelles unités, qui ont été accordées sous forme de dividende spécial. Les actions d’AMC ont également subi des pressions en raison des difficultés financières entourant Cineworld, la société mère britannique de la chaîne de cinéma américaine Regal Cinemas.

Ford (F) – Ford a perdu 2,8% en précommercialisation à la suite d’une décision du jury vendredi évaluant un verdict de 1,7 milliard de dollars contre le constructeur automobile. L’affaire impliquait un accident mortel centré sur la résistance du toit d’anciens modèles de camionnettes Super Duty.

Occidental Petroleum (OXY) – Occidental Petroleum a renoncé à 1,4 % en action avant commercialisation après un gain de près de 10 % vendredi. Cela faisait suite à l’annonce que Berkshire Hathaway (BRK.B) de Warren Buffett avait reçu l’autorisation des régulateurs d’acheter jusqu’à 50 % du producteur d’énergie. Berkshire est déjà le principal actionnaire d’Occidental.

Tesla (TSLA) – Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que le prix du logiciel Full Self Driving de la société augmenterait de 3 000 $ à 15 000 $ le mois prochain, suite à la large diffusion d’une version mise à jour du logiciel. Les actions de Tesla ont chuté de 2,1 % en précommercialisation.

Netflix (NFLX) – Netflix a chuté de 2,4 % dans les échanges avant commercialisation après que CFRA a déclassé l’action pour « vendre » à partir de « conserver ». La société a déclaré que Netflix sous-performerait probablement le S&P 500 après avoir bondi de 40% par rapport à ses creux de la mi-juillet.

VF Corp. (VFC) – VF a été rétrogradé à “performance du marché” de “surperformance” chez Cowen, qui a cité l’incertitude quant aux prévisions optimistes de VF pour sa marque de chaussures et de vêtements Vans. VF a glissé de 2,6 % dans l’action de précommercialisation.

DocuSign (DOCU) – La société de signature électronique a été rétrogradée à “secteur perform” de “surperformer” chez RBC Capital. RBC voit un long chemin vers un revirement au milieu des problèmes d’exécution et de l’absence actuelle d’un chef de la direction permanent, entre autres problèmes. DocuSign a chuté de 4,5 % dans les échanges avant commercialisation.