C’est la saison pour être joyeuse, mais il s’avère que loin d’être joyeuse, certaines des plus grandes chansons de Noël ont en fait été inspirées par les événements les plus sombres.

Du chagrin d’amour d’un frère sur le suicide de son frère à un couple terrifié vivant dans la peur d’être explosé par des missiles et un homme pleurant son bébé, plusieurs coups de Noël ont des significations vraiment tragiques.

Ici, The Mirror révèle les histoires les plus tristes derrière les hymnes festifs les plus appréciés …

Restez un autre jour









La chanson a été écrite par Tony Mortimer, auteur-compositeur de East 17, frappé par le chagrin, à propos du suicide de son frère.

S’adressant au Big Issue, il a déclaré: «C’est tellement étrange que ce soit une chanson de Noël.

«Je l’ai écrit à propos du suicide de mon frère – il s’agit donc de la fin d’une relation et de la disparition de quelqu’un.

« C’est ce sur quoi il est basé, et je pense que les gens aiment ça. Cela a peut-être été un succès parce que les gens se sont sentis désolés pour moi ou autre chose, mais c’est aussi une chanson très nostalgique pour Noël, pour revenir sur l’année et les temps passés. «

Tony a admis avoir eu du mal lorsque la chanson est devenue un énorme succès de Noël.

Tony a admis avoir eu du mal lorsque la chanson est devenue un énorme succès de Noël.

Il a dit: « Je me suis remis d'entendre Stay Another Day tout le temps à Noël – j'ai accepté cela. Il fut un temps où cette chanson ne disparaissait pas, c'était un cauchemar. Maintenant, je m'en suis remis. «









Stay Another Day a atteint le numéro 1 des charts britanniques lors de sa sortie en 1994 et réapparaît régulièrement dans le Top 50 avant Noël.

Le célèbre clip vidéo montre le groupe portant de grandes vestes blanches sur un fond noir uni avec de la neige tombant autour d’eux.

La chanson contient les paroles déchirantes: « Bébé si tu dois t’en aller, je ne pense pas que je peux supporter la douleur.

« Ne resterez-vous pas un autre jour. Oh, ne me laissez pas seul comme ça. Ne dites pas que c’est le baiser final. Ne resterez-vous pas un autre jour. »

Noël blanc







La chanson réfléchissante a été écrite à l’origine par Irving Berlin pour une comédie musicale de Broadway qui ne s’est jamais concrétisée.

Il a finalement été chanté par Bing Crosby et a fait ses débuts dans le film de 1942 Holiday Inn suivi de White Christmas, et est devenu le single le plus vendu de tous les temps.

Mais la chanson avait en fait une trame de fond déchirante. Irving était juif et n’a pas fêté Noël. Cependant, son fils est décédé le jour de Noël alors qu’il n’avait que trois semaines et chaque année, lui et sa femme visitaient la tombe de leur bébé.

« Le genre de secret profond de la chanson est peut-être que Berlin a réagi d’une manière ou d’une autre à sa mélancolie à propos de la mort de son fils », a déclaré Jody Rosin, auteur de White Christmas: The Story of an American Song.

Sorti quelques semaines seulement après l’attaque de Pearl Harbor, la chanson avait une énorme valeur sentimentale pour les soldats qui combattaient pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il était constamment demandé par les troupes lorsque Bing se produisait à l’étranger, mais il était réticent à le faire sachant à quel point cela les bouleversait.

«J’ai hésité à le faire parce que cela provoquait invariablement une telle nostalgie parmi les hommes, que cela les rendait tristes», a-t-il dit un jour.

« Dieu sait, je ne suis pas venu aussi loin pour les rendre tristes. Pour cette raison, plusieurs fois j’ai essayé de le couper de la série, mais ces gars-là ont juste crié pour ça. »

Il a également servi de code lorsqu’il était diffusé à la radio pour que les soldats américains évacuent Saigon pendant la guerre du Vietnam.

Entends-tu ce que j'entends







(Image: Getty)



La chanson a été écrite en 1962 par le couple marié Noel Regney et Gloria Shayne à propos d’un agneau qui voit une étoile dans le ciel avec une « queue aussi grosse qu’un cerf-volant ».

Alors qu’à première vue, la chanson semblait être un récit de la nativité, c’était en fait un appel à la paix de la part des écrivains terrifiés au milieu de la crise des missiles de Cuba – avec « l’étoile » étant en fait un missile déchirant le ciel.

Gloria a admis plus tard qu’ils n’avaient jamais pu le jouer ensemble parce que leurs émotions étaient si bouleversantes. Au lieu de cela, il a d’abord été enregistré par le Harry Simeone Chorale et ensuite interprété par tout le monde, des Carpenters et Whitney Houston à Belinda Carlisle.

« Noel a écrit une belle chanson et j’ai écrit la musique. Nous ne pouvions pas la chanter cependant … notre petite chanson nous a brisés. Vous devez comprendre qu’il y avait une menace de guerre à l’époque », dit-elle.

Le Père Noël arrive en ville







(Image: Redferns)



Rendu célèbre par les Jackson 5, le tube a été écrit par J. Fred Coots et Haven Gillespie en 1934 lorsque ce dernier a été invité à écrire une chanson festive pour enfants.

Haven a assisté à la réunion directement après les funérailles de son frère jumeau et a poliment refusé en raison de son chagrin.

Mais pendant le voyage de retour en train, il se souvint de tous les joyeux moments de Noël qu’il avait appréciés avec son frère et il est venu avec les paroles de la chanson, qui incluent: « Tu ferais mieux de faire attention, tu ferais mieux de ne pas pleurer, tu ferais mieux de ne pas bouder, je je vous dis pourquoi … Le Père Noël vient en ville. «

Mais malgré la popularité de la chanson, Haven évitait à tout prix de l’écouter, telle était sa douleur suite au décès tragique de son frère.