Les procureurs ont peut-être obtenu une condamnation contre Derek Chauvin, mais les experts juridiques disent que l’affaire contre les trois autres anciens policiers de Minneapolis accusés de la mort de George Floyd est la plus difficile à prouver.

« Leur cas n’est pas un slam dunk par aucun effort d’imagination », a déclaré Bradford Colbert, un défenseur public du Minnesota et professeur de droit à la Mitchell Hamline School of Law de St. Paul.

Les avocats notent que la défense a maintenant l’avantage de voir les arguments de l’État dans le procès de Chauvin et peut prétendre que les autres officiers suivaient simplement l’exemple de Chauvin en tant qu’officier le plus haut gradé sur les lieux ce jour-là.

« Compte tenu du rôle plus limité des autres officiers, ce sera un cas plus difficile à prouver », a déclaré Ted Sampsell-Jones, avocat de la défense pénale et professeur de droit à Mitchell Hamline. « Pas impossible, mais plus difficile. »

Sondage instantané USA TODAY / Ipsos:Les Américains approuvent massivement le verdict de culpabilité de Chauvin

Un autre obstacle pour les procureurs: deux des agents étaient des recrues avec moins de quatre jours dans la force en tant qu’officiers à part entière. Le manque d’expérience de ces officiers contraste fortement avec Chauvin, un vétéran de 19 ans qui avait entraîné l’une des recrues.

Dans le même temps, il est possible que la victoire éclatante de l’accusation dans l’affaire Chauvin puisse inciter les avocats des officiers à faire pression pour un accord de plaidoyer, selon Justin Hansford, militant des droits civiques et professeur de droit à l’Université Howard.

« Ils peuvent certainement obtenir un procès équitable, mais » décideront-ils d’aller en justice « est la question », a déclaré Hansford. « Je pense que l’impact principal de leur point de vue est sur leur calcul pour savoir si un jury est susceptible de prononcer une condamnation. Si j’étais avocat pour l’autre police, je dirais qu’un accord de plaidoyer est de mieux en mieux. »

Chauvin, qui s’est agenouillé au cou de Floyd pendant plus de neuf minutes, a été reconnu coupable mardi de meurtre au deuxième et troisième degrés et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Les anciens officiers Tou Thao, J. Alexander Kueng et Thomas Lane sont chacun accusés d’avoir aidé et encouragé deux de ces accusations – meurtre au deuxième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Les quatre policiers ont été licenciés le lendemain du meurtre de Floyd le dernier Memorial Day, et les procureurs du comté de Hennepin les ont inculpés début juin. Thao, Keung et Lane ont été libérés sous caution de 750000 $ depuis l’été et devraient être jugés ensemble le 23 août.

Les anciens policiers pourraient encourir un maximum de 40 ans de prison s’ils sont reconnus coupables d’avoir aidé et encouragé un meurtre au deuxième degré, plus jusqu’à 10 ans pour avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré. Cependant, la peine recommandée pour meurtre au deuxième degré pour une personne sans antécédents criminels varie de 128 à 180 mois, plus une recommandation de 48 mois pour l’aide et l’encouragement à l’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Jon J. Lee, professeur à la faculté de droit de l’Université du Minnesota, a déclaré qu’il s’attendait pleinement à ce que le bureau du procureur général ajoute l’accusation de meurtre au troisième degré à leurs cas maintenant que Chauvin a été reconnu coupable de l’accusation.

Ce que Tou Thao, J. Alexander Kueng et Thomas Lane ont fait ce jour-là

Keung, 27 ans, et Lane, 38 ans, sont arrivés les premiers sur les lieux le dernier Memorial Day, répondant à un appel au sujet de quelqu’un qui aurait utilisé un faux billet de 20 $. C’était le troisième quart de travail de Keung en tant qu’officier à part entière, et le quatrième de Lane.

Selon leurs dossiers, Keung et Lane avaient rejoint le département en février 2019 et sont devenus officiers en décembre. Minneapolis oblige les agents à purger un an de probation et à se former sur le terrain avec un officier supérieur. Chauvin avait entraîné Keung.

Chauvin et Thao, quant à eux, avaient beaucoup plus d’expérience – et se plaignaient d’eux. Thao était dans la force depuis neuf ans et Chauvin depuis 19 ans. Chauvin avait déjà 18 plaintes contre lui. Thao en avait six et la ville de Minneapolis avait réglé au moins un procès contre lui.

Une vidéo par caméra corporelle diffusée dans la salle d’audience a montré que Lane s’approcha de la voiture dans laquelle se trouvait George Floyd avec deux autres personnes près de Cup Foods. Lane a tiré son arme sur Floyd, qui a dit: « Je vous en prie, ne me tirez pas dessus, monsieur l’officier. » Lane a dit à Floyd de montrer ses mains, et lorsque Floyd a mis ses mains sur le volant, Lane a mis son arme dans son étui, selon la vidéo.

Suite de la condamnation de Chauvin:Les législateurs du Congrès sont « optimistes » quant à la refonte de la police

Lane a ordonné à Floyd de sortir de la voiture et l’a menotté, selon la vidéo. Il a assis Floyd sur le trottoir et peut être entendu sur vidéo demandant à Floyd s’il était «sur quelque chose». Lorsque Lane et Kueng ont levé Floyd pour le mettre dans la voiture de l’équipe, Floyd est tombé au sol.

C’est à ce moment que Chauvin et Thao, 35 ans, sont arrivés.

Les agents ont tenté de forcer Floyd à monter dans la voiture de l’équipe. Chauvin, Keung et Lane ont parfaitement épinglé Floyd dans la rue – Chauvin avec son genou sur le cou de Floyd, Keung sur le dos de Floyd et Lane sur les jambes de Floyd – alors que Thao se tenait entre les officiers et les passants rassemblés sur le trottoir.

Lorsque Floyd était au sol, criant «Je ne peux pas respirer», Lane a demandé à Chauvin de faire rouler Floyd de son côté – deux fois – mais Chauvin a refusé, selon les procureurs. Lane a dit qu’il était « inquiet du délire excité ou autre », et Chauvin a dit « c’est pourquoi nous l’avons sur le ventre », selon le procès-verbal.

Keung a finalement vérifié le pouls de Floyd à la demande de l’officier Lane et a dit: « Je n’en trouve pas », selon le procès-verbal. Chauvin a continué à s’agenouiller sur la région du cou de Floyd pendant 2 minutes et demie et n’est descendu du cou de Floyd qu’après l’arrivée des ambulanciers paramédicaux et l’un d’eux a fait signe à Chauvin de bouger.

Dans le procès de Chauvin, les procureurs ont impliqué les officiers

Les procureurs du procès Chauvin n’ont pas hésité à impliquer les trois officiers dans la mort de Floyd. Au cours des 26 jours de déposition des témoins, les jurés ont vu des parties des vidéos de caméras corporelles des policiers et ont entendu des avocats parler de ce que les policiers avaient dit et fait ce jour-là. De nombreux témoins appelés par l’État ont attribué la mort de Floyd non seulement à Chauvin mais aux actions des «officiers».

Le témoin à charge, le Dr Martin Tobin, médecin avec 46 ans d’expérience dans la physiologie de la respiration, a déclaré aux jurés que l’usage de la force par les agents avait lentement étouffé Floyd. « C’est comme si le côté gauche (du corps de Floyd) était dans un étau. Il est totalement enfoncé, pressé par la rue en bas », a déclaré Tobin.

Le médecin légiste du comté de Hennepin, qui a fait une autopsie sur Floyd, a déclaré que Floyd était mort lorsque son cœur et ses poumons se sont arrêtés en raison de la maîtrise, de la retenue et de la compression de son cou par les agents. Et un ancien médecin légiste du comté a déclaré au jury que l’asphyxie due à la contention des officiers était le «principal mécanisme» de la mort de Floyd.

Plusieurs policiers qui ont témoigné pour l’État ont déclaré que les policiers avaient violé la formation lorsqu’ils n’avaient pas réussi à mettre Floyd en position de récupération latérale et à administrer une aide médicale. Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a déclaré que les agents « ont manifestement le devoir de porter secours » lorsque quelqu’un est en crise.

Affaire contre des agents « absolument » plus difficile à prouver

Dans le cas de Chauvin, les procureurs ont fait valoir que Floyd était mort des suites du genou de Chauvin sur le cou de Floyd, tandis que la défense a déclaré que l’utilisation de la force par Chauvin était raisonnable et que Floyd est décédé en raison de ses problèmes de santé et de sa consommation de drogue.

Mais le procès à venir des trois autres officiers est « absolument » le cas le plus difficile « parce qu’en partie leurs actions n’ont pas nécessairement contribué directement à la mort », a déclaré Lee.

« La différence ici encore est parce qu’il est un officier supérieur, et c’est lui qui est le plus étroitement » retenant Floyd, a déclaré Lee. « C’est lui qui ressent les actions de Floyd avec son genou. … Ils pourraient argumenter qu’ils étaient plus éloignés de ces actions et se fondaient donc sur l’évaluation de Chauvin selon laquelle la force était encore raisonnable. »

Colbert, qui enseigne l’assistance juridique de Mitchell Hamline à la clinique des prisonniers du Minnesota, a déclaré que la défense avait un avantage car les avocats des officiers ont déjà vu la totalité des poursuites de l’État – leurs témoins, leurs tactiques, leurs arguments.

« Ils ont eu un très bon aperçu du cas de l’État, car ce sera essentiellement le même cas pour beaucoup de choses », a déclaré Colbert. « Et donc je ne pense pas qu’ils vont argumenter sur la causalité. Je pense juste que l’Etat a fait un travail assez magistral pour fermer cette avenue particulière. »

Le procès des autres officiers pourrait durer à peu près aussi longtemps – sinon plus – que celui de Chauvin car les procureurs doivent prouver plusieurs des mêmes points, tels que la cause de la mort de Floyd, a déclaré Lee. Ainsi, un jury pourrait entendre une grande partie des mêmes preuves médicales et d’utilisation de la force, a-t-il dit, mais contre plus d’accusés.

Et là où Chauvin n’avait pas grand-chose à gagner en témoignant, ce qu’il a finalement refusé de faire, il est possible que les trois autres officiers puissent prendre la parole pour rejeter le blâme sur Chauvin, a déclaré Lee. Les experts s’attendent également à ce que, contrairement au procès de Chauvin, des témoins de caractère soient appelés.

« La différence entre les deux est que, parce qu’ils sont accusés de complices, ils devront d’abord montrer que les officiers savaient que Chauvin était en train de commettre un crime et que leurs actions étaient une aide intentionnelle à ce crime », a déclaré Lee. « Les actions typiques qui feraient d’une personne un complice seraient des choses comme servir de guetteur ou fournir les outils pour qu’un type particulier de crime se produise. »

Dans ce cas, dit Lee, vous avez les deux. « Nous avons des officiers qui ont retenu Floyd, donc ces deux officiers, ces actions seraient qualifiées d’assistance dans le crime de Chauvin. Nous avons un autre officier qui a éloigné les passants. Cette action serait également probablement qualifiée d’assistance », a-t-il dit.

Earl Grey, l’avocat de Thomas Lane, a déclaré que son client était une recrue qui faisait juste son travail – et écoutait l’officier le plus senior, Chauvin.

« Je suis séparé parce que mon gars est le plus innocent », a déclaré Gray. « Si vous avez tout regardé et lu, vous vous demandez pourquoi Tom Lane a même été inculpé. Dans ce cas, tout ce qu’il a fait était une tentative d’aider M. Floyd, et vous savez, Chauvin est un vétéran de 19 ans. Mon gars était là-bas sur la force pendant quatre jours. «

Trouver un jury impartial dans l’affaire à venir pourrait être encore plus difficile pour le tribunal cette fois, ont déclaré des experts, compte tenu du verdict Chauvin, de la couverture médiatique intense du procès et des aspects profonds de l’affaire en matière de droits civils. Lee a dit qu’il s’attend à ce que le processus de voir dire – où le juge et les avocats interrogent les jurés – soit « très long » où les jurés sont interrogés sur leur connaissance du procès de Chauvin.

« Ont-ils regardé tout le procès? … S’ils ont regardé ce procès, est-ce que cela les a biaisés dans cette affaire? » Dit Lee. «Le juge dans cette affaire devra faire tout ce qu’il peut pour s’assurer que les jurés qui sont assis ne sont pas biaisés, mais nous verrons ces mêmes préoccupations – les mêmes arguments que l’avocat de Chauvin a soulevés au sujet de la couverture médiatique de la se suicider – mais aussi maintenant exacerbé par le procès Chauvin. «

Les avocats de Thao et Keung et de l’Association des policiers et agents de la paix du Minnesota n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.