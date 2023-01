Signification de l’Epiphanie 2023 : que signifie la fête des Rois Mages et comment est-elle célébrée ? – Le soleil

Dans le calendrier chrétien, le 6 janvier est un jour de fête.

Cette date précise représente l’Epiphanie, également connue sous le nom de Jour des Rois Mages et la fin des festivités de Noël.

L’Epiphanie a lieu le 6 janvier de chaque année Crédit : EPA

Qu’est-ce que l’Epiphanie ?

L’Épiphanie est une fête chrétienne qui tombe le 6 janvier et marque la fin officielle de la saison des fêtes.

Pour certains, il est connu comme le 12e jour de Noël, ou douzième nuit, et est généralement associé au 5 janvier.

Il commémore les deux premières occasions où la divinité de Jésus, selon la croyance chrétienne, s’est manifestée.

L’ancienne célébration marque le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, ainsi que la visite des trois rois mages – c’est pourquoi elle est également connue sous le nom de fête des Rois Mages.

Le mot Epiphanie vient d’un mot grec signifiant “révéler” – comme c’est le cas lorsque l’enfant Jésus a été “révélé” au monde.

C’est pourquoi vous pourriez entendre des gens dire qu’ils ont eu une épiphanie, alors qu’ils viennent de réaliser quelque chose.

Il est célébré en Europe depuis le 4ème siècle, associé aux mages ou aux trois sages.

L’Évangile de Matthieu dit que les rois ont suivi une étoile à travers le désert jusqu’à Bethléem, portant des cadeaux d’or, d’encens et de myrrhe.

L’or représentait sa position royale, l’encens sa naissance divine et la myrrhe sa mortalité.

Quand fête-t-on l’Epiphanie ?

Jusqu’au XIXe siècle, le 6 janvier était une fête aussi importante que le jour de Noël.

Et pendant la période médiévale, Noël a été célébré pendant les 12 jours à partir de la veille de Noël le 24 décembre, jusqu’à l’Épiphanie.

De nos jours, quand il est célébré et pendant combien de temps diffère entre les protestants et les catholiques et le pays dans lequel vous vivez.

Alors que l’église catholique observe l’Épiphanie comme un seul jour, pour de nombreuses églises protestantes, l’Épiphanie dure du 6 janvier au mercredi des Cendres et au début du Carême.

Les six dimanches qui suivent l’Epiphanie sont connus par les chrétiens comme le temps de la manifestation.

Certaines églises américaines célèbrent leur fête de l’Épiphanie le dimanche suivant le 6 janvier, tandis que les chrétiens orthodoxes s’en souviennent le 19 janvier.

Comment l’Epiphanie est-elle célébrée dans le monde ?

Le pape François tient souvent la messe annuelle du Vatican pour l’Épiphanie dans la basilique Saint-Pierre de Rome.

Mais la messe n’est pas la seule façon de marquer l’Épiphanie, avec une variété de festivités se déroulant à travers le monde.

En Espagne, l’Épiphanie est connue sous le nom de Dia de los Reyes (Jour des Trois Rois).

Ici, les enfants remplissent leurs chaussures de paille ou de grain pour que les chevaux des trois rois les mangent et les placent sur les balcons ou près de la porte d’entrée la veille de l’Épiphanie.

Le lendemain, ils trouvent des biscuits, des bonbons ou des cadeaux à leur place.

Les « trois rois » font leur entrée dans de nombreuses villes d’Espagne la veille de l’Épiphanie, accompagnés de fanfares militaires et de tambours en tenue médiévale.

Au Mexique, les foules se rassemblent pour déguster la Rosca de Reyes – le pain des rois.

Dans certains pays, une figurine de Jésus est cachée dans le pain, et celui qui le trouve organise une fête à la Chandeleur en février.

Il y a aussi des célébrations représentant le baptême de Jésus.

Des prêtres orthodoxes grecs et européens de l’Est jettent une croix dans l’eau et des plongeurs s’affrontent pour la trouver en premier.

À Prague, en République tchèque, il y a une baignade traditionnelle des Rois Mages pour commémorer le jour de l’Épiphanie sur la rivière Vltava.

Les enfants s’habillent également en Rois Mages et visitent les maisons, chantent des chansons et rendent hommage au « roi des rois ».

Ils sont récompensés par des éloges et des biscuits.

À Venise, une régate traditionnelle qui a commencé comme une blague dans les années 1970 est maintenant devenue une véritable fête annuelle.

Et à New York, le musée latino El Museo del Barrio organise un défilé annuel avec des milliers de chars et de marionnettes colorés.

L’Epiphanie est-elle un jour férié ?

L’ancienne fête est un jour de fête dans de nombreux pays du monde, les pays catholiques et orthodoxes le marquant généralement comme un jour férié.

Cela comprend l’Autriche, la Colombie, la Croatie, Chypre, la Pologne, l’Éthiopie (mais à une date qui varie chaque année), certaines parties de l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, la Slovaquie, l’Espagne et l’Uruguay.

La Colombie et les Philippines ont le plus grand nombre de jours fériés chaque année, chacun avec un énorme 18 respectivement.

Les Britanniques qui espèrent un autre jour férié seront déçus – au Royaume-Uni, il n’y a pas de jour férié pour honorer le jour des trois rois.

Il n’y a pas non plus de jour férié en Australie, au Canada ou aux États-Unis.