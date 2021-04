Le fabricant d’aides auditives Signia a dévoilé l’Active et l’Active Pro, les premières aides auditives presque impossibles à distinguer des véritables écouteurs sans fil standard.

Les aides actives ressemblent à des écouteurs ordinaires – avec un étui de chargement portable – et en fait le double aussi, avec la possibilité de diffuser des appels audio et téléphoniques via Bluetooth à partir de votre téléphone.

Cette fonctionnalité existe dans d’autres aides auditives haut de gamme, mais c’est en empruntant au langage de conception des écouteurs que Signia se démarque. Disponible en noir, noir et argent, ou blanc et or rose, l’Active et l’Active Pro ressemblent délibérément à une technologie moderne plutôt qu’à un équipement médical beige.

L’idée est d’exploiter le marché des personnes ayant une perte auditive légère à modérée qui n’utilisent actuellement pas d’aides auditives – ce qui représente 90% d’entre elles. La stigmatisation sociale est l’un des principaux facteurs qui empêchent les gens d’utiliser des prothèses auditives, avec jusqu’à 42% accusant la conception laide comme raison pour laquelle ils n’utilisent pas d’aides, c’est pourquoi Signia espère qu’une esthétique médicale sans fil, moins évidente, attirera plus. utilisateurs dans.

Avec une sortie maximale de 118 dB et un gain de 42 dB, ils sont conçus pour une perte auditive légère à modérée, de sorte que les personnes ayant une déficience auditive plus sévère peuvent avoir besoin de chercher ailleurs.







Il existe deux versions disponibles: Active et Active Pro. Le principal différenciateur est que les modèles Pro ont un traitement binaural supérieur – le bit qui accentue la parole à partir du bruit de fond – et disposent également d’une mise au point spatiale de la parole, ce qui permet aux utilisateurs de choisir d’où vient un son.

Les deux incluent Bluetooth et fonctionnent comme des écouteurs ordinaires sur iOS et Android, vous permettant de prendre des appels ou d’écouter de la musique de manière assez transparente. Il existe également une application officielle Signia qui vous permet de modifier vos paramètres audio et d’accéder à l’assistance à distance – soit à partir de Signia lui-même, soit de l’assistant virtuel intégré de l’application.

Pour tout ce que font les aides Signia Active, l'autonomie de la batterie est impressionnante. Si vous ne les utilisez que comme appareils auditifs, vous bénéficierez de 26 heures d'utilisation sur une seule charge, soit plus d'une journée complète. L'audio Bluetooth fait chuter cela d'un peu, mais pas de beaucoup – si vous diffusez de la musique pendant cinq heures, vous obtiendrez toujours un total de 23 heures de batterie.







Le boîtier de charge inclus contient trois autres charges, vous pouvez donc bénéficier d’au moins quatre jours d’utilisation au total. Cet étui se recharge par une charge sans fil USB-C ou Qi en quelques heures seulement, un peu comme les écouteurs ordinaires.

Les prix commencent à partir de 999 £, selon le modèle et le plan de support client que vous choisissez. Ce n’est pas bon marché, mais les appareils auditifs ne le sont souvent pas. Les petits modèles intra-auriculaires comme celui-ci ne sont généralement pas disponibles via le NHS au Royaume-Uni, et les prix peuvent atteindre des milliers pour les modèles haut de gamme – sans parler du fait que les meilleurs vrais écouteurs sans fil sont souvent quelques centaines eux-mêmes. .

Pourtant, vous pouvez certainement dépenser moins que cela, ce qui en fait une option de luxe pour ceux qui peuvent se le permettre. Si c’est vous, ils sont disponibles auprès des audiologistes et des détaillants d’appareils auditifs.