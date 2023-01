Signes troublants que la tuberculose gagne en résistance contre les antibiotiques combinés

LUNDI 30 janv. 2023 (HealthDay News) — De nouveaux médicaments pourraient être nécessaires pour lutter contre la forme la plus meurtrière de tuberculose, car elle pourrait ne plus répondre aux traitements actuels.

Une étude animale menée par des chercheurs de l’Université Johns Hopkins a révélé qu’un régime antibiotique approuvé peut ne pas fonctionner pour la méningite tuberculeuse en raison de souches multirésistantes. De petites études humaines ont également fourni des preuves qu’une nouvelle combinaison de médicaments est nécessaire.

Les médecins utilisent actuellement un régime de trois antibiotiques – bédaquiline, prétomanide et linézolide (BPaL) – pour traiter la tuberculose pulmonaire due à des souches multirésistantes (MDR). La nouvelle étude a montré qu’elle n’est pas efficace dans le traitement de la méningite tuberculeuse car la bédaquiline et le linézolide sont limités dans la traversée de la barrière hémato-encéphalique, un réseau de cellules qui empêche les germes et les toxines de pénétrer dans le cerveau.

Environ 1 à 2 % des cas de tuberculose évoluent vers une méningite tuberculeuse. Cela conduit à une infection cérébrale qui provoque une augmentation du liquide et de l’inflammation.

La tuberculose est causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis et est considéré comme une menace mondiale pour la santé.