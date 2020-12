Les décès dus aux coronavirus aux États-Unis dépassant maintenant les 306 000 en moins d’un an – et le pire de la pandémie prévu à venir – vous avez raison de craindre d’être infecté. Connaître les signes que vous êtes est essentiel. «Le COVID-19 affecte différentes personnes de différentes manières», déclare l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’agence des Nations Unies responsable de la santé publique internationale. « La plupart des personnes infectées développeront une maladie légère à modérée et se rétabliront sans hospitalisation. » D’autres peuvent contracter une maladie potentiellement débilitante à vie, appelée syndrome post-COVID. D’autres encore attrapent COVID – et ne reviennent jamais. Poursuivez votre lecture pour voir la liste de l’OMS des symptômes du coronavirus, afin que vous puissiez vous protéger et pour assurer votre santé et celle des autres, ne manquez pas ces signes certains que vous avez déjà eu un coronavirus.

«Les fièvres peuvent ne pas être un gros problème dans des circonstances ordinaires», dit Dr Gan Eng Cern, un médecin et un chirurgien de l’oreille, du nez et de la gorge à Singapour, un pays qui aurait « battu » le coronavirus en utilisant une application de traçage de contrat, entre autres mesures. « Mais pendant ces périodes, une température corporelle de 100,4 ° F ou plus peut être une tentative de votre système immunitaire pour lutter contre l’infestation virale. »

«La toux sans mucosités est le signe précoce le plus courant du COVID-19», déclare le Dr Cern. « Cela ressemblera à la toux sèche ordinaire, mais la durée de la toux (qui peut durer jusqu’à une heure) ainsi que la fréquence (3 épisodes ou plus par jour) sont les signes révélateurs que vous re pandémique positive. «

«De nombreuses personnes atteintes du COVID-19 éprouvent ce symptôme à long terme», dit Dr Matt Ashley du Center for Neuro Skills, qui a des bureaux en Californie et au Texas. « L’intensité varie d’une personne à l’autre, mais beaucoup ont de la difficulté à effectuer des activités quotidiennes de base comme se déplacer dans leur milieu de vie ou faire leurs courses hebdomadaires, sans parler du retour au travail, de la parentalité, de l’exercice, etc. »

«La fatigue et les douleurs musculaires sont la façon de dire de la nature, allez-y doucement et utilisez toute votre énergie pour lutter contre cette chose et laisser le ménage aller», dit Sheldon Zablow, MD.

«Le COVID-19 et la grippe partagent le symptôme d’un mal de gorge, rapporte le CDC», explique le Dr Zablow. « Mais si vous ressentez un mal de gorge, surtout s’il est accompagné des autres symptômes de cette liste, supposez que vous avez COVID jusqu’à ce que vous soyez testé, pour être sûr. »

«De nombreuses personnes atteintes de COVID-19 présentent des symptômes gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements ou diarrhée, parfois avant de développer de la fièvre et des signes et symptômes des voies respiratoires inférieures», déclare le CDC.

«L’œil rose (conjonctivite) est une inflammation ou une infection de la membrane transparente (conjonctive) qui tapisse votre paupière et recouvre la partie blanche de votre globe oculaire», explique le Clinique Mayo. « Lorsque les petits vaisseaux sanguins de la conjonctive deviennent enflammés, ils sont plus visibles. C’est ce qui fait que le blanc de vos yeux paraît rougeâtre ou rose. »

«Certaines personnes décrivent des maux de tête qu’ils n’avaient jamais ressentis avant le COVID ou qui sont considérablement aggravés par leur infection», explique le Dr Ashley. «Les victimes du COVID ont décrit le leur comme un marteau-piqueur», explique le Dr Zablow.

«La perte de goût et d’odorat est l’un des premiers signes de l’infection au COVID-19», déclare le Dr Ramin Ahmadi, médecin en chef de Diplômé en éducation médicale Global LLC, une entreprise internationale de solutions de soins de santé et de solutions d’éducation basée à Houston, qui s’efforce d’arrêter le COVID. « Il n’est en aucun cas unique au COVID, mais il est très suggestif du diagnostic au cours de cette pandémie. » «En fait, cette étude a révélé que 45 à 77% des personnes atteintes de COVID ont perdu leur odorat», dit Lisa Ravindra, MD, FACP.

«Les rougeurs des orteils et des doigts sont de puissants indicateurs de COVID», explique le Dr James Giordano, professeur aux départements de neurologie et de biochimie du Georgetown University Medical Center.

«Au fur et à mesure que le COVID progresse, un essoufflement peut survenir lorsque les complexes anticorps / virus s’accumulent dans les capillaires des tissus pulmonaires qui échangent de l’oxygène», explique le Dr Zablow. « Si ce stade est atteint, appelez votre médecin ou des soins d’urgence. »

«Si quelqu’un a du mal à respirer, une douleur ou une pression thoracique, ou de la difficulté à rester éveillé, obtenez des soins médicaux immédiatement», explique le CDC.

«Cela est dû à des dommages au cerveau dus à l’interruption de son approvisionnement en sang», dit le Clinique Mayo. « Cela peut également conduire à un accident vasculaire cérébral ou en être le signe, il est donc important de garder un œil sur ce symptôme. »

«Consultez immédiatement un médecin si vous présentez des symptômes graves. Appelez toujours avant de visiter votre médecin ou votre établissement de santé», indique l’OMS. « Les personnes présentant des symptômes bénins qui sont par ailleurs en bonne santé devraient gérer leurs symptômes à la maison. En moyenne, il faut 5 à 6 jours à partir du moment où une personne est infectée par le virus pour que les symptômes se manifestent, mais cela peut prendre jusqu’à 14 jours. » Et peu importe qui vous êtes: portez un masque facial à moins que votre médecin ne vous le déconseille, ne quittez la maison que si c’est essentiel, lavez-vous les mains fréquemment, pratiquez la distanciation sociale, surveillez votre santé et traversez cette pandémie au mieux de votre santé, don ne manquez pas ces 35 endroits où vous êtes le plus susceptible d’attraper le COVID.