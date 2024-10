Signes subtils dans vos jambes indiquant un taux de cholestérol élevé et un risque de crise cardiaque

On estime que 25 millions d’Américains souffrent d’un taux de cholestérol élevé, ce qui augmente le risque de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Mais comme beaucoup ne subissent pas de test sanguin, quatre personnes sur dix ignorent complètement qu’elles en sont atteintes.

Les médecins sensibilisent à un signe que vous pouvez surveiller dans votre vie quotidienne et qui pourrait vous indiquer un risque – et ils affectent les jambes.

Le symptôme le plus courant est une douleur subtile dans les jambes pendant le mouvement, selon le CDC, tout comme les orteils froids et engourdis et une perte de pouls dans les jambes.

Le cholestérol est une substance grasse cireuse nécessaire au fonctionnement de notre corps, mais lorsqu’une personne en présente des niveaux élevés, les molécules collantes peuvent s’accumuler dans les vaisseaux sanguins, limitant ainsi le flux sanguin.

Vos jambes pourraient être une fenêtre sur votre santé (stock)

La carte montre les concentrations de comtés avec la prévalence de cholestérol la plus élevée. Les autorités sanitaires conseillent généralement aux gens de limiter leur consommation d’aliments gras, ce qui peut influencer la quantité de cholestérol produite par le corps.

Les personnes ayant un taux de cholestérol élevé développent parfois une maladie appelée maladie artérielle périphérique (MAP), dans laquelle les minuscules vaisseaux des jambes ou des bras se bouchent.

Dans les cinq ans suivant le diagnostic de MAP, 20 pour cent des patients subissent une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

Le Dr Amy Pollak, cardiologue à la clinique Mayo, a déclaré : « Nous devons nous renseigner sur les symptômes, traiter ces patients avec un traitement médical agressif et les suivre de plus près. »

Selon le Dr Pollak, cela pourrait être crucial pour réduire le nombre de personnes souffrant de maladies cardiaques, qui constituent actuellement la principale cause de décès aux États-Unis.

Le symptôme le plus courant, affectant 60 % des personnes atteintes d’AOMI, est une sensation douloureuse, de crampe ou de douleur dans les bras ou les jambes lors d’un mouvement ou d’un exercice, qui se termine lorsque vous vous asseyez pour vous reposer.

La personnalité de la télévision Howie Mandel, 68 ans, a parlé ouvertement de son combat contre l’hypercholestérolémie dans l’espoir de sensibiliser les gens à cette maladie.

Il a déclaré que, comme beaucoup de gens, il avait ignoré les avertissements des médecins lui demandant de maîtriser son taux de cholestérol lorsqu’il était plus jeune.

Maintenant, il est conscient du danger que cela représente et exhorte les gens à gérer leur état avec des médicaments et un régime.

Mandel a déclaré : « Le mauvais cholestérol est collant. Vous ne pouvez donc pas dire « je suis à quelques semaines d’un problème cardiaque », vous pourriez être à quelques secondes d’un problème cardiaque.

L’hypercholestérolémie est incroyablement courante et peut être causée par la génétique ou par de mauvais choix en matière d’alimentation et d’exercice. Manger des aliments riches en graisses animales, comme la viande rouge, les produits laitiers et les aliments frits, peut aggraver le taux de cholestérol.

Vous ne pouvez pas ressentir un taux de cholestérol élevé en soi, ce qui signifie que les gens l’ignorent souvent, mais au cours d’une vie, des niveaux élevés de cette substance grasse peuvent commencer à affecter votre corps.

L’un des premiers changements que certains pourraient voir se produire dans les jambes, avec le PAD.

Outre la douleur liée à la marche, d’autres signes d’AOMI comprennent une faiblesse musculaire, une perte de cheveux, une peau brillante, une peau froide au toucher, une diminution ou une absence de pouls dans les pieds, des plaies qui ne guérissent pas sur les jambes et des orteils froids et engourdis. .

Les personnes qui fument, souffrent d’hypertension artérielle, de diabète ou sont obèses courent toutes un risque plus élevé de développer une MAP. Après 60 ans, le risque de développer une MAP augmente.

Howie Mandel a lancé une campagne de sensibilisation aux risques liés à un taux de cholestérol élevé intitulée Take Cholesterol to the Heart.

Le cholestérol peut s’accumuler dans les minuscules vaisseaux sanguins des jambes, provoquant des douleurs lors de la marche, des engourdissements, une perte de cheveux, une peau brillante et des plaies, tous des signes d’AOMI. Détecter et diagnostiquer la MAP peut aider quelqu’un à prévenir les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux ou l’amputation, a déclaré le Dr Pollak.

Dans les cinq ans suivant un diagnostic de MAP, environ un tiers mourront et 20 pour cent subiront une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. selon la clinique Mayo.

Si elles ne sont pas diagnostiquées, les personnes atteintes d’une MAP courent un risque plus élevé de perte d’un membre, car la perte de circulation peut entraîner la mort des tissus, selon le Association américaine du cœur.

Les traitements incluent à la fois des changements de mode de vie, comme la gestion de la glycémie, et des changements médicaux, comme l’utilisation d’anticoagulants ou de statines.

Les statines sont des médicaments qui peuvent réduire la quantité de cholestérol dans votre sang.

De plus, pour prévenir la MAP, le CDC recommande des exercices cardio réguliers pour que le sang circule plus activement dans le système circulatoire.

La sensibilisation à cette maladie, et aux risques d’hypercholestérolémie en général, est essentielle pour empêcher une augmentation massive du nombre de personnes atteintes de maladies cardiaques à l’avenir, alors que la population américaine continue de vieillir, a déclaré Pollak.

Le Dr Pollak a déclaré: «À mesure qu’un pourcentage plus élevé de la population américaine vieillira dans les décennies à venir, les maladies cardiovasculaires évolutives telles que l’AOMI concerneront encore plus de personnes.»