Signes révélateurs que Poutine maladif “perd le contrôle” après une apparition boiteuse désastreuse en Iran

LIMPING Vladimir Poutine a semblé perdre le contrôle alors qu’il trébuchait sur les dernières marches de son avion après son atterrissage en Iran, a déclaré un expert en langage corporel.

Poutine, 69 ans, a été vu en train de boitiller le long du tapis rouge, le bras pendu à ses côtés, alors qu’il arrivait à Téhéran pour rencontrer mardi son compatriote maître de la terreur mondiale, l’ayatollah Ali Khamenei.

Vladimir Poutine est arrivé mardi en Iran pour des entretiens avec l’ayatollah Ali Khamenei Crédit : Getty

Un expert en langage corporel a déclaré que Poutine semblait perdre le contrôle alors qu’il “fuyait” les marches Crédit : Getty

Le dirigeant russe a été vu boitant alors qu’il se dirigeait vers le convoi présidentiel Crédit : RT

Avec son bras droit à ses côtés, le leader a été vu instable sur ses pieds alors qu’il marchait sur un long tapis rouge déroulé pour lui à l’aéroport de la capitale.

Il a brièvement salué la foule rassemblée avant d’être emmené dans son convoi présidentiel vers la ville.

Mais le professeur Erik Bucy, un expert en langage corporel de la Texas Tech University, a décrit l’arrivée de Poutine comme “l’un des débarquements les plus courts d’un chef d’État que j’ai jamais vu”.

Il a dit que le dictateur avait semblé perdre le contrôle alors qu’il avait failli “s’enfuir” des dernières marches de l’escalier.

La disposition des escaliers aériens a également été soigneusement mise en place pour cacher toute aide que Poutine aurait pu avoir pour descendre les marches, a déclaré M. Bucy.

M. Bucy a déclaré au Sun Online : “Il semble boiter quand il marche, indiquant une blessure ou simplement une faiblesse générale dans ses jambes.

“Le problème semble être avec sa jambe droite, le faisant boiter.

“Deuxièmement, son bras droit semble immobile et reste baissé et suspendu à ses côtés. Quelque chose a définitivement affecté le fonctionnement de son bras et de sa jambe.

“Bien que la boiterie seule puisse être causée par un certain nombre de facteurs, la combinaison d’une jambe et d’un bras compromis est un signe révélateur d’un compromis physique.”

M. Bucy a également souligné que Poutine n’est apparu dans les escaliers du jet que pour les dernières marches, ce qui était une décision “fortement chorégraphiée”.

“La disposition des escaliers aériens et de la limousine en attente est également fortement chorégraphiée”, a-t-il déclaré.

“Les escaliers sont couverts jusqu’aux dernières marches, cachant toute lutte ou aide que Poutine aurait pu avoir en descendant les escaliers.

« Tout ce que le spectateur voit, c’est Poutine descendant les dernières marches ; il a failli descendre les dernières marches en courant, comme s’il commençait à perdre le contrôle.

“Deux dignitaires en attente sont là pour le saluer quelques pas plus tard afin qu’il n’ait pas à parcourir de distance par lui-même.

“Après un bref repos et des salutations, il se dirige ensuite de quelques mètres vers la portière ouverte de la voiture et retombe dans l’obscurité visuelle.

“C’est l’un des débarquements les plus courts d’un chef d’État que j’aie jamais vu, à la fois en termes de nombre de pas effectués et de durée de l’apparition de Poutine à l’extérieur.”

Poutine et le tyran islamiste radical Khamenei devaient discuter de plans de guerre et d’échanges d’armes dans leur campagne coordonnée contre l’Occident.

L’homme fort du président turc Recep Tayyip Erdogan a également rejoint le couple pour des entretiens.

RUMEURS SANITAIRES

Il s’agissait du premier voyage de Poutine hors des frontières de l’ex-Union soviétique depuis l’invasion de l’Ukraine en février.

Le président russe est devenu l’ombre de son ancien homme fort ces derniers mois, au milieu des allégations selon lesquelles il souffre de la maladie de Parkinson ou d’un cancer en phase terminale.

Et il a eu du mal à se tenir debout et a tremblé alors qu’il était obligé d’attendre 48 secondes atroces pour saluer le président turc.

Le frêle dirigeant semblait visiblement mal à l’aise alors qu’Erdogan le faisait attendre avant leur rencontre à Téhéran.

Après être entré lentement dans la pièce, le tyran sembla devenir instable sur ses pieds en quelques secondes.

Son visage agité et tremblant continu a encore mis en évidence son instabilité, suscitant des rumeurs selon lesquelles la santé du belliciste s’est détériorée.

L’apparition blasée de Poutine en Iran survient après qu’il eut du mal à garder les yeux ouverts lors d’une réunion cruciale avec son ministre de la Défense au début du mois.

Le dirigeant russe, qui aurait subi un traitement anticancéreux débilitant, a été vu affalé et les yeux troubles dans les images.

Les rumeurs sur la mauvaise santé de Poutine ont continué à tourbillonner après que le dirigeant a été aperçu mal à l’aise lors de rassemblements publics et a été photographié avec un médecin spécialisé dans le cancer de la thyroïde.

Il a même été affirmé que Poutine pourrait déjà utiliser des astuces telles que des apparitions préenregistrées et des doubles de corps pour gérer sa santé.