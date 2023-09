Signes que vous êtes né pour être un athlète

Pour Sarah Thomas, une recruteuse vétérinaire de 40 ans de Conifer, Colorado, être une athlète n’est pas une chose à laquelle elle pense. Elle aime simplement nager, et cette passion l’a emmenée loin.

Getty Images

Elle a été la première personne à parcourir la Manche à la nage dans quatre directions sans escale, une randonnée de 84 milles qu’elle a accomplie en 2019 en 54 heures et 10 minutes, le tout sans l’aide d’une combinaison de plongée ni aucune pause sur le bateau-guide qui l’accompagnait. Elle a accompli cet exploit stupéfiant d’endurance humaine quelques mois seulement après avoir terminé son traitement contre une forme agressive de cancer du sein.

Aussi remarquable que soit son histoire, Thomas – qui a également été la première personne à effectuer une double traversée exténuante de 42,9 milles du canal du Nord criblé de méduses et extrêmement froid entre l’Irlande du Nord et l’Écosse – ne se considère pas nécessairement comme une athlète. . « Je ne suis pas sûre d’être née pour être une athlète », dit-elle. «J’aime juste nager.»

Mais pour le reste d’entre nous, il ne fait aucun doute que Thomas est un athlète, et peut-être le plus grand athlète d’endurance à avoir jamais parcouru les eaux libres.

Qu’est-ce qu’un athlète ?

« La définition du dictionnaire d’un athlète est une personne qui participe à un sport ou à d’autres formes d’exercice physique », explique le Dr George Eldayrie. médecin du sport à l’Orlando Health Jewett Orthopaedic Institute en Floride. « À mon avis, cela pourrait être simplifié pour toute personne participant à une activité qui nécessite des exigences physiques pour atteindre un objectif. »

Pour Thomas, qui a commencé à nager à l’âge de 7 ans, bon nombre des signes indiquant qu’elle est une athlète sont apparus naturellement lorsqu’elle était jeune. Même si tout le monde n’exploite pas automatiquement cette capacité innée dès le début, il se peut qu’un athlète se cache en vous.

11 signes révélateurs que vous êtes un athlète

Voici les signes que vous devez rechercher et les comportements à cultiver lorsque vous cherchez à développer la discipline et à vous améliorer dans l’activité physique que vous avez choisie.

Vous trouvez le bon sport

«Je suis extrêmement mis au défi lorsqu’il s’agit d’efforts basés sur la gravité», plaisante Thomas. Dans la piscine et en eau libre, la gravité a beaucoup moins d’influence sur son corps et elle peut simplement naviguer.

Chaque athlète a un sport qui l’attire davantage ou qui lui est plus facile.

« De l’endurance à la force et aux combinaisons des deux », explique Eldayrie, les athlètes couvrent un large éventail de capacités, de types de corps et d’activités. « Les athlètes comprennent des joueurs de football professionnels, mais aussi des golfeurs du week-end, des joueurs de cornichon ou des joueurs de hockey de la ligue de la bière. »

Vous vous concentrez sur l’amélioration de votre sport

Eldayrie dit que « généralement, un athlète se concentre sur le développement d’aptitudes et d’aptitudes physiques et applique cela au sport, à la compétition ou à l’art. J’inclus l’art puisque de nombreuses formes de danse, comme le ballet, ne sont pas considérées comme un sport mais nécessitent un athlétisme d’élite. Les athlètes vont également des guerriers amateurs du week-end aux athlètes olympiques et professionnels d’élite.

Ce dévouement est la marque des athlètes, quel que soit leur niveau de compétence – et vous ne pourrez que vous améliorer avec le temps.

Tu as toujours ressenti le besoin de bouger

La plupart des athlètes – professionnels et récréatifs – ont toujours eu l’instinct de bouger, explique J. Timothy Lightfoot, professeur de kinésiologie et de gestion du sport et directeur exécutif de l’Institut Huffines pour la médecine sportive et la performance humaine de la Texas A&M University à College Station, au Texas.

En conséquence, les sports et autres activités physiques deviennent un débouché naturel dans lequel ceux qui ont de l’énergie, de l’agilité et des compétences peuvent s’épanouir.

Vous avez grandi dans un environnement axé sur le sport

« Au début, (la famille) finit par être un facteur très important » dans le niveau d’activité des enfants, explique Vincent Granito, professeur de psychologie et entraîneur de basket-ball féminin au Lorain County Community College à Elyria, Ohio, qui a joué au football universitaire. Exemple concret : sa mère était instructeur de fitness.

Granito a grandi près de Cleveland, une ville passionnée de sport. Son père était un grand fan de sport, alors lui et ses trois frères se sont accrochés. «C’est cet aspect qui a motivé mon intérêt pour le sport», dit-il.

Vivre dans une ville où il est facile d’être actif – comme Arlington, Virginie, Madison, Wisconsin et Minneapolis, classées n°1, 2 et 3 dans l’American College of Sports Medicine’s rapport des villes les plus aptes – fait aussi une différence.

Vous avez eu accès au coaching

Même si votre famille joue un rôle important dans votre activité physique lorsque vous êtes enfant, d’autres personnes, notamment les entraîneurs, les pairs et les modèles sportifs, peuvent faire une grande différence dans la quantité d’exercice que vous faites en vieillissant, explique Granito. Un bon coach peut vous inciter à atteindre des niveaux que vous n’atteindriez pas seul.

Ce type de formation et de soutien est cependant rarement gratuit.

« Être athlète comporte souvent aussi un coût financier », explique Eldayrie.

L’athlétisme est une activité de loisir, et disposer de plus d’argent et de temps pour participer à ces efforts, qui ne génèrent généralement pas de revenus pour la personne moyenne, est un investissement que vous faites en vous-même. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre.

Vous avez une prédisposition génétique

Eldayrie note que « la génétique et l’environnement contribuent à développer le potentiel et les compétences d’un athlète ». Et même si des facteurs tels que le soutien de parents, l’accès à l’entraînement et un excellent entraîneur peuvent tous aider, « les athlètes d’élite ne peuvent généralement pas être créés simplement à partir d’un travail acharné et de la seule pratique. Ils doivent avoir certaines prédispositions génétiques qui leur permettent de concourir au plus haut niveau », dit-il.

Pour certains sports, cela signifie avoir la capacité de maximiser « les fibres musculaires à contraction rapide, le temps de réaction, l’équilibre et le potentiel de force », explique Eldayrie. Les fibres musculaires à contraction rapide sont celles sur lesquelles votre corps s’appuie pour générer des mouvements explosifs et rapides. Les fibres à contraction lente sont celles que votre corps utilise pour réaliser des activités d’endurance.

Dans d’autres, il s’agit d’être capable de maintenir une production aérobie très élevée pendant une longue période et même de supporter un manque de sommeil, comme dans le cas de Thomas.

«Nous sommes naturellement doués pour rester éveillés», dit Thomas à propos d’elle-même et de sa famille. Elle ne consomme pas beaucoup de caféine mais est capable de rester éveillée plusieurs jours en cas de besoin, et elle est convaincue qu’il s’agit d’une prédisposition génétique.

Dans tous les cas, Eldayrie affirme que « peu importe le temps passé à s’entraîner au gymnase ou sur le terrain, l’athlétisme d’élite est en partie inhérent ».

Vous êtes très performant

La génétique ne vous mènera pas loin. Vous devez également avoir du dynamisme – la motivation de travailler dur et de réussir. Pour Thomas, cette motivation vient de sa passion pour la natation et du simple fait de savoir qu’elle est au bon endroit au bon moment. De nombreux athlètes sont également très performants dans d’autres domaines de leur vie.

« L’esprit de l’athlète est souvent complexe », explique Eldayrie. « Différents types d’athlètes ont des traits de personnalité différents qui semblent soutenir leur rôle spécifique dans le sport. » Mais, ajoute-t-il, « tous les athlètes doivent être mentalement forts pour faire face aux exigences de la vie et du sport. Tous les athlètes doivent être capables de faire face à l’adversité, du guerrier du week-end au professionnel. En règle générale, ceux qui sont les plus forts mentalement peuvent surmonter les rigueurs de l’entraînement et des compétitions aux plus hauts niveaux.

Granito voit également une forte éthique de travail chez les joueurs qu’il entraîne.

« Quelqu’un qui est très compétitif, quelqu’un qui a un grand besoin de réussite – ce sont des caractéristiques de personnalité que nous retrouverions probablement chez les personnes qui veulent devenir athlètes », dit-il.

Vous êtes un mangeur sain

Il est logique que le fait d’être naturellement attiré par la consommation d’un régime équilibré contribuera à vos performances sportives. Mais l’alimentation est un élément tangentiel au fait d’être un athlète.

Eldayrie compare le régime alimentaire à l’essence dans la voiture. « Tout comme l’essence super pour les voitures de sport, un athlète performant doit disposer du bon type de carburant pour atteindre son potentiel. Cela nécessite généralement une attention particulière à l’apport en protéines et en glucides, en fonction du type d’activité sportive à laquelle ils participent.

Néanmoins, ajoute-t-il, « un athlète ne peut pas être formé simplement grâce à une bonne alimentation, mais la capacité d’un athlète à donner le meilleur de lui-même dépend de sa nutrition, de sa préparation et de sa récupération. »

Vous aimez faire de l’exercice

Pour continuer à faire de l’exercice, il est essentiel de trouver une activité que vous aimez faire, qu’il s’agisse de marcher pour vous rendre au travail, de jardiner ou de pratiquer un sport organisé. Surtout pour ceux qui aiment les entraînements de groupe ou les sports d’équipe, l’élément social du sport peut vous inciter à revenir pour en savoir plus, même les jours où vous pourriez vous sentir fatigué ou aimeriez faire la grasse matinée.

Eldayrie note que certaines personnes sont plus adaptées aux sports d’équipe. « Les athlètes des sports d’équipe doivent être capables de travailler avec les autres, et leur propre réussite et leur capacité à développer leurs compétences dépendent souvent d’eux », dit-il.

Vous prospèrez grâce à la compétition

Thomas et d’autres athlètes accomplis ont une volonté intérieure de compétition qui les propulse également vers l’avant. Cependant, être compétitif peut avoir certains inconvénients si vous vous en faites si vous n’êtes pas aussi performant que vous pensez que vous auriez dû. Il faut tempérer le besoin de gagner en retrouvant le plaisir du mouvement pour rester dans son sport sur le long terme et éviter le burn-out.

Tu veux être un athlète

En fin de compte, vous n’êtes aussi bon que ce que vous croyez pouvoir l’être.

«Vous devez être concentré et déterminé à être meilleur», explique Kisha Carr, entraîneur CrossFit niveau 2 chez CrossFit Invictus à San Diego.

Eldayrie ajoute que n’importe qui peut être un athlète. Même si certains peuvent être plus naturellement enclins, toute personne qui consacre du temps et des efforts à l’activité physique est un athlète.

« Les athlètes que nous voyons dans le courant dominant des sports de divertissement occupent un statut d’élite en raison de leur capacité à performer physiquement, de l’environnement qui a perfectionné et soutenu leurs compétences et leur force mentale », explique Eldayrie.

Mais il s’agit là d’une grande minorité d’athlètes, note-t-il. « Je vois des athlètes tous les jours dans mon entraînement, certains ont 70 ans et jouent au pickleball. D’autres ont 50 ans et jouent au golf. Et certains pratiquent des sports pour les jeunes.

En bref, si vous voulez vraiment être un athlète, vous le pouvez, même si votre génétique ou votre environnement étaient contre vous dès le départ. « Quelqu’un qui fait preuve de dévouement, qui est motivé et qui n’a pas peur de l’échec (est un athlète) », dit Carr. « Vous devez être résilient lorsque vous échouez – nous le faisons tous – mais vous devez être capable de rebondir après cela et Continue d’avancer. »

Et c’est une entreprise qui mérite d’être poursuivie, conclut Eldayrie.