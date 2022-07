Signes que vous activez la dépendance d’un être cher

Détachez-vous, par amour

Une fois que vous reconnaissez que certaines de vos tentatives pour aider votre proche lui permettent de continuer à consommer, envisagez de prendre ces mesures :

En savoir plus sur la dépendance : Avez-vous lu sur la science et le comportement de la dépendance? “Il est si important de vous renseigner sur la toxicomanie et sur la façon dont les comportements changent chez une personne lorsqu’elle consomme”, déclare Manion. “Il est très courant que l’utilisateur devienne très manipulateur, mente et vous culpabilise”, dit-elle. “Ils se présentent comme la victime, et s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent, ils commencent à blâmer et à tirer sur la corde sensible.” Les ressources comprennent l’Institut national de lutte contre la toxicomanie, Partenariat pour mettre fin à la dépendance, et SAMHSA (Administration des services de toxicomanie et de santé mentale).