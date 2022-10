Signes que Tom Brady et Gisele Bündchen se dirigeaient vers la zone des buts

Avec des informations selon lesquelles Tom Brady et Gisele Bündchen ont embauché des avocats spécialisés en divorce et tentent de trouver le meilleur moyen de séparer leurs actifs, il est difficile de ne pas reconnaître qu’il y avait des signes avant-coureurs indiquant que cette relation se dirigeait vers la zone finale.

Après avoir remporté son premier Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay en 2021, son 7e de sa carrière dans la NFL, Brady a révélé dans une interview que sa femme lui avait demandé sur le terrain : “Qu’avez-vous de plus à prouver ?”

C’était le début de la fin.

TOM BRADY ET GISELE BÜNDCHEN ALIMENTENT DES RUMEURS SPLIT ALORS QU’ILS ENGAGENT TOUS LES DEUX DES PROCUREURS EN DIVORCE: RAPPORTS

Tom Brady

Connu pour son régime de travail méticuleux et a inventé la «méthode TB12» pour maintenir son impressionnante santé physique, Brady n’a choqué personne en continuant à jouer à un haut calibre jusqu’à la mi-quarantaine.

Au cours de l’été 2022, Brady a annoncé qu’il se retirait du football, une décision qui lui a valu des dizaines de cris d’anciens coéquipiers, entraîneurs et amis. Il a ensuite pris sa retraite 40 jours plus tard.

Ainsi a déclenché un été moins que sans effort, Bündchen passant apparemment un minimum de temps avec son mari.

Le 20 juillet, Brady a posté un message apparemment terne (par rapport aux années passées) à sa femme pour son anniversaire. Il l’a remerciée de “m’avoir inspiré par votre honnêteté et votre authenticité”.

En 2021, le quart-arrière a écrit à sa femme dans un post Instagram pour son anniversaire : “Il est difficile d’imaginer t’aimer plus aujourd’hui qu’il y a un an, mais c’est le cas !”

Puis en août, il a pris une pause de 11 jours du camp d’entraînement – extrêmement hors de caractère pour le discipliné Brady, qui est connu pour passer des heures à s’entraîner, à étudier et à comprendre le football.

À son retour de congé, Brady a déclaré aux journalistes : “J’ai 45 ans, mec. Il se passe beaucoup de conneries, alors tu dois juste essayer de comprendre la vie du mieux que tu peux. Tu sais, c’est un processus continu.”

Lorsque sa 23e saison dans la NFL a commencé, sa femme était visiblement absente du match, même si elle était absente à Dallas contre les Cowboys. Il a reçu un message de soutien de sa femme, mais elle n’était pas présente à l’époque, et elle ne l’a pas été non plus depuis le début de la saison.

LA RELATION DE TOM BRADY ET GISELE BÜNDCHEN AU FIL DES ANNÉES

Dans une difficile victoire 20-10 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans lors de la deuxième semaine de la saison, Brady a été vu jeter sa tablette sur la touche de frustration. Il a ensuite parlé d’une meilleure gestion de ses émotions dans son podcast “Let’s Go! Avec Tom Brady, Larry Fitzgerald et Jim Gray”.

Brady a déclaré: “Je dois être vraiment conscient de cela pour aller de l’avant et mettre mes émotions au bon endroit afin que cela me permette d’être le meilleur joueur possible. Je pense qu’il y a une importance où vous pouvez devenir trop trop émotif, ce qui Je pense vraiment que je l’étais hier.”

Gisele Bundchen

Le mannequin d’origine brésilienne a été repéré dans tout le pays sans Brady au cours des derniers mois.

En août, elle a posté pour l’anniversaire de Brady, écrivant notamment : “Tu es tellement aimé et nous sommes toujours là pour t’encourager et te souhaiter les plus belles choses de la vie !”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En septembre, la conversation franche de Bündchen avec Elle Magazine a été publiée, où la femme de 42 ans a partagé ses scrupules à propos de son mari qui continue à pratiquer un sport à contact élevé.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes – c’est un sport très violent, et j’ai mes enfants et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré.

Bündchen et sa fille ont été photographiées à New York peu de temps après, sans Brady. Bündchen a également été photographiée la semaine suivante à Miami sans son alliance alors qu’elle quittait une séance d’entraînement.

En plus de son absence dans les tribunes familiales, Bündchen a été remarquablement silencieuse sur les réseaux sociaux, après avoir publié un message de bonne chance pour son mari sur Twitter avant son premier match de la saison.

Lors de la dévastation de l’ouragan Ian la semaine dernière, l’athlète et le mannequin vivraient séparément.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un représentant de Brady n’a fait aucun commentaire pour Fox News Digital lorsqu’il a été interrogé sur les rumeurs de divorce, bien qu’une source ait déclaré à Page Six : “Je ne pense pas qu’il y aura un retour maintenant… Ils ont tous les deux des avocats et examinent ce qu’est une scission impliquera, qui obtiendra quoi et quelles seront les finances.”