Signes que la chaleur affecte votre santé mentale, d’un psychologue

Généralement, le trouble affectif saisonnier est associé aux soirées plus sombres et aux températures plus fraîches de l’hiver ; mais l’été peut provoquer les mêmes symptômes de dépression chez certaines personnes. La chaleur extrême « a un impact sur les niveaux de confort très basiques », en particulier lorsque les températures dépassent 80 degrés, explique Smriti Joshi, psychologue clinicienne agréée et psychologue en chef chez Wysa, une application de santé mentale. Cela n’aide pas que nous voyions des températures plus élevées que la normale en raison du changement climatique, ajoute-t-elle. « Il y a beaucoup de sentiment d’impuissance et de perte de contrôle parce que [of] les changements météorologiques et les changements climatiques qui se produisent dans le monde peuvent déclencher beaucoup d’anxiété », a déclaré Joshi à CNBC Make It. Voici quelques symptômes de l’été (TAS) dont vous devriez être conscient, dit-elle.

6 signes que vous souffrez d’un trouble affectif saisonnier en été

Augmentation du stress

Troubles du sommeil, y compris l’insomnie

Sentiments de fatigue

Irritabilité

Plus de frustration que d’habitude

Incapacité à se concentrer et à se concentrer « La chaleur peut entraîner un coup de chaleur et une déshydratation, ce qui peut également avoir un impact sur la santé mentale », explique Joshi. « Cela peut également entraîner beaucoup de stress et d’anxiété. » Lorsque le temps se lève en été, « plus de cas de rage au volant se produisent », ajoute-t-elle. Collectivement, les gens ont recours à des mécanismes d’adaptation malsains comme la consommation de substances, boire plus d’alcool et trop manger des aliments malsains, y compris la crème glacée, ou ne pas manger suffisamment, dit Joshi. Certains groupes qui sont plus à risque de coup de chaleur en cas de chaleur extrême, comme les femmes enceintes et les personnes âgées, sont également plus susceptibles de rester à l’intérieur les jours très chauds, ce qui peut les amener à se sentir plus seuls, note-t-elle.

10 façons de lutter contre le SAD en été