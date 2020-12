C’était une situation de trouble au paradis pour Bachelor Nation’s Carly Waddell et Evan Bass, qui le 23 décembre a annoncé qu’ils se séparaient après trois ans de mariage.

Après être tombé amoureux Licence au paradis en 2016, l’ancien couple s’est marié au Mexique lors d’une cérémonie télévisée présidée par Chris Harrison l’année suivante. Ils partagent maintenant deux enfants, Isabelle, 2 et Charlie, 18 mois.

« Nous avons pris la décision difficile de nous séparer », a déclaré le duo à E! Nouvelles dans une déclaration commune. «Nous chérirons toujours notre temps ensemble et continuerons à avoir le plus grand respect les uns pour les autres alors que nous nous concentrons sur ce qu’il y a de mieux pour l’avenir de notre famille. Nous apprécions grandement l’amour et le soutien de chacun et nous vous demandons de bien vouloir respecter la vie privée de notre famille. naviguer à travers cela. «

Bien que les fans puissent être surpris d’apprendre que l’un des couples à long terme les plus aimés de la franchise de téléréalité se sépare, il y avait des indices en cours de route pour suggérer qu’une rupture était imminente. Continuez à faire défiler pour en savoir plus sur la séparation de Carly et Evan.