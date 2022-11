Signes indiquant qu’une “contagion du chiffre d’affaires” se prépare sur votre lieu de travail

De Meta et Twitter à Salesforce et Amazon, l’industrie technologique a été en proie à une vague de licenciements ces derniers mois et des milliers de personnes ont perdu leur emploi.

Un nouveau rapport suggère que ce n’est peut-être pas la fin de leurs inquiétudes, car le licenciement d’employés pourrait avoir un effet d’entraînement sur ceux qui restent dans l’entreprise.

Société d’analyse de personnes Visier ont constaté que les employés sont 7,7 % plus susceptibles de partir après une « démission involontaire » ou un licenciement au sein de leur équipe, tandis que 9,1 % sont plus enclins à démissionner si le départ d’un coéquipier était volontaire.

Ce phénomène est appelé “contagion du chiffre d’affaires”, selon le rapport, où les travailleurs quittent leur emploi à cause de leurs pairs.