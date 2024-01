Signes et symptômes rencontrés par les patients plus jeunes

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Les douleurs abdominales sont un symptôme courant du cancer du côlon. Getty Images

Aux États-Unis, les personnes de moins de 50 ans meurent de plus en plus du cancer colorectal.

Les symptômes courants comprennent des douleurs abdominales, des saignements rectaux, de la diarrhée et une carence en fer.

Trois personnes de moins de 50 ans diagnostiquées avec la maladie partagent les premiers symptômes qu’elles ont remarqués.

De plus en plus de personnes de moins de 50 ans meurent cancer colorectal que jamais, selon l’American Cancer Association. Et les recherches suggèrent que les patients de ce groupe d’âge peuvent ressentir des symptômes distincts.

En général, risque de cancer augmente avec l’âge et les personnes âgées de 65 ans ou plus sont les plus susceptibles de recevoir un diagnostic, mais cette tendance est en train de changer. Depuis les années 90, les cas globaux de cancer ont augmenté chez les personnes de moins de 50 ans, mais pas chez celles âgées de 50 à 65 ans, ni chez les plus de 65 ans, selon l’ACA. Rapport statistique sur le cancer 2024 trouvé .

Le cancer colorectal dans ce groupe d’âge est particulièrement préoccupant, passant du quatrième type de cancer le plus mortel chez les hommes et les femmes de moins de 50 ans à la fin des années 90 au premier chez les hommes et au deuxième chez les femmes. La principale cause de décès par cancer chez les jeunes femmes est le cancer du sein, indique le rapport.

Les experts ne savent pas ce qui cause la hausse des cas de cancer colorectal cancer chez les jeunes adultes, mais cela reflète probablement des changements dans les expositions au mode de vie qui ont commencé avec les générations nées vers 1950, ont indiqué les auteurs du rapport.

“Ce que nous soupçonnons, c’est que quelle que soit la combinaison de facteurs environnementaux responsables de cela, cela modifie probablement nos microbiomes ou notre système immunitaire, nous conduisant à devenir plus sensibles à ces cancers à un plus jeune âge”, a déclaré le Dr Kimmie Ng. le directeur du Young Onset Colorectal Cancer Center du Dana-Farber Cancer Institute à Boston, a déclaré BNC . Elle n’a pas été impliquée dans le rapport.

Cependant, près d’une personne sur trois diagnostiquée avec un cancer colorectal avant l’âge de 50 ans a soit des antécédents familiaux de la maladie, soit une prédisposition génétique, ce qui signifie que ceux qui en sont conscients devraient commencer le dépistage avant l’âge de 45 ans, indique le rapport.

Les douleurs abdominales, les saignements rectaux, la diarrhée et la carence en fer sont des symptômes courants chez les personnes de moins de 50 ans.

Le cancer colorectal apparaît lorsque les cellules du côlon ou du rectum commencent à se développer de manière incontrôlée, entraînant souvent une croissance connue sous le nom de polype, qui peut évoluer en cancer. La maladie est parfois appelée cancer du côlon ou cancer rectal, selon l’endroit où elle commence.

Les symptômes comprennent généralement des douleurs abdominales, une perte de poids, une faiblesse et une fatigue, du sang dans les selles, une sensation de besoin de faire caca qui ne disparaît pas une fois que vous êtes allé aux toilettes, et changements dans les habitudes intestinales comme la diarrhée et la constipation.

Mais les recherches suggèrent que les patients atteints de cancer colorectal de moins de 50 ans sont plus susceptibles de présenter quatre symptômes spécifiques : des douleurs abdominales, des saignements rectaux, de la diarrhée et une carence en fer, dans les trois mois à deux ans précédant le diagnostic.

Lorsque le cancer colorectal est détecté tôt, avant qu’il ne se propage, la chance qu’une personne vive encore cinq ans est d’environ 90 %. Cela diminue à mesure que le cancer progresse, ce qui signifie qu’il est crucial de reconnaître les signes précocement.

Trois personnes de moins de 50 ans ont partagé les premiers symptômes qu’elles ont présentés, qui ont conduit à un diagnostic, pour contribuer à sensibiliser à la maladie.

JJ Singleton souffrait de douleurs abdominales lancinantes et a perdu cinq livres en une semaine

À 27 ans en 2015, JJ Singleton a remarqué une douleur lancinante dans son abdomen, mais l’a considérée comme une élongation musculaire post-entraînement.

Trois mois plus tard, il a perdu cinq livres en une semaine, faisait caca du sang et frissonnait sous une chaleur de 90 degrés après une CrossFit compétition, mais il a reporté sa visite chez le médecin.

“Chaque fois que je mangeais ou buvais quelque chose, j’avais une douleur intense au ventre et je vomissais. J’allais peut-être aux toilettes une fois tous les deux jours parce que j’avais à peine des selles”, avait-il déclaré précédemment à Business Insider.

Après avoir enduré ces symptômes pendant un mois, il s’est finalement rendu chez le médecin où il a subi une coloscopie, un test où une petite caméra traverse les intestins, et on lui a diagnostiqué un cancer du côlon de stade deux.

Après quelques tests génétiques, ses médecins ont appris que Singleton Syndrome de Lynch une maladie génétique dans laquelle une mutation de certains gènes augmente le risque de développer un cancer colorectal de 20 à 80 %.

Malgré la chirurgie et la chimiothérapie, le cancer de Singleton persiste. Il a été soumis à un traitement d’essai qui a suffisamment fonctionné pour empêcher la propagation du virus.

Tom McKenna a remarqué du mucus sanglant sur ses crottes

Tom McKenna qui vit au Royaume-Uni, a remarqué qu’il allait aux toilettes plus souvent que d’habitude et qu’il souffrait de diarrhées fréquentes en 2020, alors qu’il avait 42 ans.

“J’ai remarqué un horrible mucus sanglant sur mes selles et sur le papier toilette”, avait-il déclaré précédemment à BI dans un e-mail. Il se sentait également léthargique, mais il attribuait cela au fait de travailler trop dur et de ne pas dormir suffisamment.

Même s’il se sentait généralement bien, il a décidé d’aller chez le médecin car la diarrhée le préoccupait. Il a subi une coloscopie et a reçu ce jour-là un diagnostic de cancer du côlon de stade quatre, ce qui signifie qu’il s’était propagé à son foie. Après avoir subi deux interventions chirurgicales, son scanner de décembre 2022 était clair.

Paula Chambers Raney avait des niveaux de fer extrêmement bas et des gaz douloureux

Quand Paula Chambers Raney avait 43 ans en 2014, elle a commencé à souffrir de diarrhée, de gaz douloureux et de gargouillis d’estomac après les repas.

Elle se sentait épuisée au milieu de la journée, ne pouvait pas garder sa nourriture et après avoir fait une analyse de sang pour vérifier si elle pouvait donner du sang, elle a découvert qu’elle avait des niveaux de fer extrêmement bas.

Les médecins n’arrêtaient pas d’écarter ses symptômes en les qualifiant de problèmes d’estomac, de reflux acide ou de syndrome du côlon irritable , a-t-elle déclaré précédemment à BI. Mais après avoir continué à déféquer du sang, perdu 40 livres et être tombée au sol un matin, elle s’est rendue à l’hôpital où on lui a initialement diagnostiqué un cancer colorectal de stade trois.

Les médecins ont opéré immédiatement, enlevant une tumeur de la taille d’une balle de baseball, ainsi que 34 ganglions lymphatiques et 23 centimètres du côlon de Raney. Au cours de l’opération, les médecins ont découvert que le cancer ne s’était pas propagé à ses poumons ou à son système lymphatique, ce qui signifie qu’il n’avait pas dépassé le stade un.

Elle rend désormais visite régulièrement à son gastro-entérologue, mange sainement, fait de l’exercice et sensibilise aux signes du cancer colorectal.

Si vous avez une histoire intéressante sur la santé à partager, contactez Kim Schewitz : [email protected]