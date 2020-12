De nombreux enfants de moins de 13 à 17 ans souffrent d’un trouble de l’alimentation. Que ce soit à cause de la honte corporelle lors des transitions corporelles liées à la puberté ou de la pression sociétale, les jeunes d’aujourd’hui deviennent très conscients de leur apparence et de leur corps. Vous avez peut-être même rencontré de nombreuses personnes qui sont irrationnellement obsédées par leur poids ou celles qui sont extrêmement difficiles à manger. Il est fort possible que ces personnes souffrent d’un trouble de l’alimentation. Ces patients peuvent avoir besoin d’une aide immédiate, ou bien certains de ces troubles de l’alimentation peuvent mettre leur vie en danger.

En tant qu’ami ou être cher, vous pouvez les aider en remarquant certains signes et symptômes classiques qui sont visibles chez les personnes souffrant d’un trouble de l’alimentation et en les aidant à demander de l’aide.

Signes et symptômes d’un trouble de l’alimentation

Ils peuvent subir une perte de poids soudaine ou une prise de poids

La personne peut devenir plus consciente de son poids et de sa forme corporelle

Il se peut que la personne se vérifie dans le miroir plus souvent que d’habitude

La personne peut être vue en train de manger de plus petites portions de nourriture ou de sauter des repas

La personne pourrait préférer manger seule

La personne peut commencer à mâcher excessivement sa nourriture

Ils peuvent commencer à faire de l’exercice vigoureusement

On peut les voir prendre délibérément des laxatifs après les repas

Ils peuvent provoquer des vomissements après les repas pour éviter une prise de poids

Ils peuvent soudainement se mettre sous un régime extrême qui exclut le sucre, les glucides et les produits laitiers

La personne peut présenter des sautes d’humeur extrêmes

La personne peut se plaindre d’être étourdie et fatiguée en raison d’un manque d’énergie dans le corps

La personne peut présenter des problèmes gastro-intestinaux tels que des crampes abdominales, une indigestion et un reflux acide

En raison du manque de nutriments dans le corps, ils peuvent se présenter avec une peau sèche, des cheveux fins et des ongles cassants

Vous pouvez voir la formation de callosités sur le dessus des articulations des doigts en raison de vomissements induits

Ces personnes peuvent avoir une décoloration des dents due à des vomissements fréquents

Les femmes ayant un trouble de l’alimentation peuvent faire face à des irrégularités menstruelles

Types courants de troubles de l’alimentation

Il existe trois types de troubles de l’alimentation très courants:

1. Anorexie nerveuse: les personnes souffrant de ce type de trouble de l’alimentation peuvent être vues en train de réduire leur alimentation et d’être conscientes des calories. Ils peuvent également présenter une perte de poids dramatique.

2. Boulimie nerveuse: Cela peut être un trouble de l’alimentation potentiellement mortel, car la personne affectée peut adopter des pratiques telles que des vomissements auto-induits après avoir mangé beaucoup de nourriture à la fois pour se purger. Ces personnes peuvent présenter un reflux acide grave et une callosité au dos de la main.

3. Trouble de l’hyperphagie boulimique: les personnes souffrant de ce type de trouble de l’alimentation peuvent être vues en train de manger de grandes quantités de nourriture au point d’être gênées. Ces personnes ressentent un sentiment de honte et de détresse associé à leurs habitudes alimentaires.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Troubles de l’alimentation.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.