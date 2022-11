“Signes d’effondrement” et moyens de réparer les soins de santé

Radio

Durée 26:36

Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans le domaine des soins de santé au Canada. Nous sommes toujours au milieu d’une pandémie, le VRS et la saison de la grippe frappent durement les familles, et les gros titres à travers le pays ont été dominés par des rapports faisant état de pénuries de personnel, d’épuisement professionnel grave, de salles d’urgence débordées et de longs délais d’attente pour les chirurgies. Les travailleurs de la santé de première ligne et les patients sonnent l’alarme au sujet d’un système qui se brise sous la pression. Le Dr Brian Goldman est l’animateur de l’émission White Coat, Black Art et du podcast The Dose de CBC Radio. Il est également médecin urgentiste à Toronto et a passé beaucoup de temps à réfléchir aux problèmes qui affligent le système. Lundi sur Front Burner, le Dr Goldman se joint à nous pour parler des solutions possibles et pourquoi certains dans le domaine s’inquiètent d’un effondrement de la santé plutôt que d’une crise.