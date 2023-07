Signes de stabilisation après un déclin constant

Les investissements privés dans les entreprises spatiales, en particulier du capital-risque, ont montré des « signes de stabilisation » au deuxième trimestre après des baisses constantes au cours de l’année écoulée, selon un rapport Lundi par Space Capital, basé à New York.

Les investissements dans les entreprises spatiales ont chuté régulièrement depuis leur pic en 2021, les entreprises ressentant les effets macroéconomiques d’un environnement de financement resserré et de la hausse des taux d’intérêt. Les licenciements et les réductions de coûts sont arrivés dans de nombreuses entreprises spatiales ces derniers mois, et l’activité de fusions et acquisitions dans le secteur devrait s’intensifier à mesure que les valorisations baissent.

actualités liées à l’investissement

Mais le rapport Q2 de Space Capital a souligné des indicateurs indiquant que le marché spatial semble être proche d’un creux, soulignant le retour de l’embauche pour les emplois spatiaux aux niveaux de 2020.

Inscrivez-vous ici pour recevoir les éditions hebdomadaires de la newsletter Investir dans l’espace de CNBC.

« La réinitialisation des marchés financiers a entraîné une dynamique de marché plus saine, permettant aux investisseurs disciplinés d’identifier des opportunités et d’investir dans des entreprises de haute qualité à des valorisations inférieures », a écrit Chad Anderson, associé directeur de Space Capital, dans le rapport.

Les sociétés d’infrastructure spatiale ont apporté 4,9 milliards de dollars d’investissements privés au deuxième trimestre, y compris la clôture de la récente vente privée de Maxar à une valeur de 4,1 milliards de dollars.

Bien que l’accord Maxar ait constitué l’essentiel du total du deuxième trimestre, Space Capital a noté que les investissements en phase de croissance dépassent les stades avancés, les augmentations dans la première catégorie représentant 74% du total des tours de table, « signalant un haut de gamme sain. entonnoir » dans l’économie du secteur.

Le rapport trimestriel Space Capital divise les investissements dans l’industrie en trois catégories technologiques : infrastructure, distribution et application. L’infrastructure comprend ce qui serait communément considéré comme des entreprises spatiales, telles que les entreprises qui construisent des fusées et des satellites.