Voici quelques signes de gratitude toxique, selon Pearson, et des moyens de la surmonter et de valider vos besoins.

« Cela peut ressembler à quelqu’un qui dit ‘Oh, je ne suis pas aussi heureux que j’ai l’impression que je pourrais l’être’ peut-être dans votre travail ou dans votre relation, ou peut-être même là où vous vivez. Mais alors cette voix entre et dit: « Non, sois juste reconnaissant, tout va bien » », a déclaré Pearson à CNBC Make It.

Si vous remarquez que vous pratiquez la gratitude toxique, Pearson suggère de vous imaginer plus jeune et de réfléchir à ce qu’il ressentirait à propos de ce que vous excusez.

Demandez-vous s’ils seraient tristes et déçus ou excités et comblés par votre situation actuelle, dit-elle. Les émotions que vous pensez que votre jeune moi ressentirait sont ce que vous devriez utiliser pour déterminer vos prochaines étapes.

« Le contraire de la gratitude toxique est vraiment d’avoir une profonde confiance que vous pouvez faire confiance à vos instincts et à vos émotions », dit Pearson.

Voici quelques façons de surmonter la gratitude toxique et d’honorer vos sentiments :

Traitez vos émotions comme un GPS, et suivez ce qui vous fait du bien : Visez à rechercher les choses qui vous seront bénéfiques à long terme, dit Pearson. « Suivez ce qui vous fait du bien dans vos pensées mais aussi dans votre réalité actuelle », note-t-elle. Visualisez le meilleur résultat : Autorisez-vous à « rêver d’avoir un travail merveilleux [or] un partenaire qui vous soutient à la fin de la journée et avec qui partager un repas. » Soyez honnête avec vous-même à propos de ce que votre instinct vous dit et faites-lui confiance : Si vous n’êtes pas sûr, suivez vos jours heureux et vos jours malheureux en ce qui concerne ce sur quoi vous avez des doutes, pour voir si le bon l’emporte sur le mauvais. Fixez une date à laquelle vous quitterez ce qui ne vous sert pas : « Une fois qu’ils ont cette date en tête, du » c’est le jour « , la magie opère », déclare Pearson. « Tout d’un coup, ils ont l’impression d’être libres, comme s’ils avaient les clés de la cage. Et ils ont décidé que je sortirais de cette cage dans six mois. » Élaborez un plan d’action : Préparez-vous au succès lorsque vous quittez. Si vous quittez un emploi, cela peut ressembler à une image de marque personnelle et à un travail sur votre réseau avant de démissionner, dit-elle.

Surtout, Pearson veut que vous vous souveniez de ceci : « Vous n’êtes jamais piégé. La porte de la cage n’a jamais été verrouillée. Vous pouvez partir à tout moment. »

« Je pense que vous pouvez vraiment regarder et voir si la gratitude toxique est l’une de ces barres que vous avez érigées dans votre cage pour vous garder là où vous êtes, et [decide] s’il est temps de laisser tomber cette barre. »

