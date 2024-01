Signes de la maladie d’Alzheimer « transmissible » observés chez les personnes ayant reçu de l’hormone de croissance

Une tomodensitométrie couleur d’un cerveau atteint de la maladie d’Alzheimer.Crédit : Photothèque Zephyr/Science

Les chercheurs affirment avoir découvert davantage de preuves à l’appui d’une hypothèse controversée selon laquelle les protéines collantes qui sont une signature de la maladie d’Alzheimer peuvent être « transmises » d’une personne à l’autre par certaines interventions chirurgicales.

Les auteurs et d’autres scientifiques soulignent que la recherche repose sur un petit nombre de personnes et est liée à des pratiques médicales qui ne sont plus utilisées. L’étude ne suggère pas que les formes de démence telles que la maladie d’Alzheimer puissent être contagieuses.

Néanmoins, “nous aimerions prendre des précautions à l’avenir pour réduire même les cas rares”, déclare le neurologue John Collinge de l’University College London qui a dirigé la recherche, qui a été publiée.1 dans Médecine naturelle le 29 janvier.

Au cours de la dernière décennie, Collinge et son équipe ont étudié au Royaume-Uni des personnes qui, dans leur enfance, avaient reçu de l’hormone de croissance dérivée de l’hypophyse de cadavres pour traiter des problèmes médicaux, notamment une petite taille. La dernière étude révèle que, des décennies plus tard, certaines de ces personnes ont développé des signes de démence précoce. Les symptômes de la démence, tels que des problèmes de mémoire et de langage, ont été diagnostiqués cliniquement et chez certains patients, ils sont apparus à côté de plaques de protéine bêta-amyloïde collante dans le cerveau, une caractéristique de la maladie d’Alzheimer. Les auteurs suggèrent que cette protéine amyloïde, présente dans les préparations hormonales, a été « ensemencée » dans le cerveau et a causé les dommages.

Hormone contaminée

Le travail s’appuie sur les études antérieures de l’équipe sur des personnes ayant reçu de l’hormone de croissance dérivée de cadavres, une pratique que la Grande-Bretagne a arrêtée en 1985. En 2015, l’équipe de Collinge a décrit2 la découverte de dépôts bêta-amyloïde dans le cerveau post mortem de quatre personnes traitées à l’hormone de croissance. Ces personnes étaient décédées à un âge mûr de la maladie neurologique mortelle de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, causée par des protéines infectieuses mal repliées appelées prions. Les prions étaient présents dans des lots d’hormone de croissance.

Les quatre personnes analysées dans cette étude sont décédées avant que des signes cliniques liés à l’accumulation d’amyloïde aient pu être observés. Mais la présence de ces plaques amyloïdes dans les vaisseaux sanguins de leur cerveau suggère qu’ils auraient développé une maladie appelée angiopathie amyloïde cérébrale (AAC) – qui provoque des saignements dans le cerveau et est souvent un précurseur de la maladie d’Alzheimer.

L’équipe de Collinge a également localisé et étudié des lots archivés de l’hormone de croissance dérivée de cadavres. Dans une étude de 20182ils ont découvert que la préparation hormonale contenait des protéines bêta-amyloïdes et que, lorsque la préparation était injectée à des souris, elle entraînait le développement de plaques amyloïdes et provoquait une CAA chez les animaux.

Cela a amené l’équipe à se demander si les préparations hormonales contaminées auraient pu également conduire les personnes qui les recevaient à développer la maladie d’Alzheimer, dans laquelle on pense que les plaques amyloïdes dans les tissus cérébraux provoquent la perte de neurones et de tissus cérébraux.

Dans la dernière étude, les chercheurs ont découvert que 5 personnes sur 8 ayant reçu un traitement hormonal dans leur enfance – mais n’ayant pas développé la maladie de Creutzfeldt-Jakob – ont développé des signes de démence précoce plus tard dans leur vie, entre 38 et 55 ans.

L’équipe de Collinge soutient que ces cinq personnes – qu’ils ont étudiées en clinique ou à travers des dossiers médicaux et des scintigraphies cérébrales – répondaient aux critères diagnostiques d’un stade précoce de la maladie d’Alzheimer. Deux sont décédés au cours de l’étude. Parmi les trois personnes restantes, une présentait des symptômes de déficience cognitive légère, une autre des symptômes possibles de neurodégénérescence et une ne présentait aucun symptôme comportemental de la maladie d’Alzheimer.

Test génétique

La maladie d’Alzheimer précoce est généralement causée par certaines variantes génétiques, mais les chercheurs n’ont pas trouvé ces variantes chez trois des personnes présentant des signes de la maladie d’Alzheimer et disposant d’échantillons d’ADN pour les tests. “Cela concorde avec le fait que ces patients ont développé une forme de maladie d’Alzheimer résultant d’un traitement infantile avec cette hormone hypophysaire contaminée”, explique Collinge. Ensemble, les auteurs soutiennent que leurs études suggèrent que, dans de rares cas, la maladie d’Alzheimer pourrait être transmise par le transfert de matériel biologique.

La petite taille de l’étude limite la force des résultats, explique la neuroscientifique Tara Spires-Jones du UK Dementia Research Institute de l’Université d’Édimbourg, au Royaume-Uni. « Les graines bêta-amyloïdes issues du traitement hormonal jouent-elles un rôle dans le développement de la démence ? C’est difficile de le savoir avec seulement huit personnes », dit-elle.

Les personnes pourraient également avoir développé une démence quel que soit le traitement hormonal, explique le neuroscientifique Mathias Jucker du Centre allemand des maladies neurodégénératives de Göttingen. « Ces personnes souffraient de nombreuses pathologies différentes qui auraient pu augmenter le risque de développer une maladie neurodégénérative comme la maladie d’Alzheimer », explique-t-il.

Des chercheurs, dont Spires-Jones, se demandent également si les personnes atteintes de démence souffraient réellement de la maladie d’Alzheimer, malgré les diagnostics cliniques.

“Il y a souvent des erreurs dans le diagnostic du type de démence dont souffre une personne de son vivant”, reconnaît Andrew Doig, chercheur en neurosciences à l’Université de Manchester, au Royaume-Uni.

Du point de vue de la santé publique, il n’y a pas lieu de s’inquiéter aujourd’hui de la démence « transmissible », déclare Spires-Jones. « Ce traitement n’existe plus », dit-elle.

Malgré les limites de l’étude, la recherche améliore notre compréhension des maladies neurodégénératives, affirment les scientifiques. «Je suis heureux que les gens effectuent des recherches extraordinaires pour nous aider à mieux comprendre l’ensemencement des maladies neurodégénératives par la bêta-amyloïde», déclare Spires-Jones.

“Je pense que de nombreux autres scientifiques vont désormais rechercher des preuves supplémentaires pour explorer l’idée d’une maladie d’Alzheimer transmissible”, déclare Jucker.