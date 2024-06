Signes de dépression de haut niveau souvent ignorés

La dépression de haut niveau est grave et, tout comme les formes plus manifestes de dépression, ses conséquences si non traité peut inclure l’abus de substances et les idées suicidaires.

En fait, selon Saba Harouni Lurie, thérapeute conjugale et familiale agréée. Il est donc essentiel d’obtenir de l’aide.

La première chose que Trujillo a encouragée est de travailler à être plus ouvert avec ses proches sur ce que vous vivez.

« Être plus vulnérable peut vous aider à obtenir du soutien et des liens », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez également vous concentrer sur ce qui dans votre vie ne fonctionne pas réellement pour vous et trouver des moyens de changer ce qui entretient votre dépression. »

Et bien sûr, trouver l’aide d’un professionnel de la santé mentale devrait être une priorité.

« La chose la plus importante à faire est de chercher [professional] soutien », a déclaré Lurie. « De nombreuses personnes souffrant de dépression de haut niveau ne demandent pas d’aide, car elles interprètent leur capacité à fonctionner encore relativement normalement comme un signe qu’elles ne luttent pas autant que d’autres personnes présentant des symptômes plus manifestes. »

Reed a noté qu’un thérapeute peut vous fournir quelqu’un avec qui parler d’émotions difficiles et peut vous offrir des compétences d’adaptation inestimables que vous ne pourrez peut-être pas acquérir auprès d’amis ou de membres de votre famille.

« Un thérapeute peut vous fournir des outils pour vous aider à réguler votre système nerveux dans le but d’augmenter votre résilience et votre humeur générale », a-t-elle déclaré. « Il peut également être utile d’incorporer des activités qui favorisent le bien-être, comme l’exercice, les passe-temps et les moments sociaux. »

Les médicaments comme les ISRS, également appelés antidépresseurs, sont également toujours une option, et ils fonctionne bien pour beaucoup de gens. Un psychiatre ou un médecin devrait pouvoir discuter avec vous de l’exploration d’une prescription.

La dépression de haut niveau est délicate, et il peut être difficile de savoir si vous en souffrez – et encore plus difficile de savoir si un proche l’est. Mais en surveillant certains signes, vous pouvez identifier le problème et tenter d’obtenir l’aide nécessaire le plus rapidement possible.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide, appelez ou envoyez un SMS au 988 ou discutez 988lifeline.org pour un soutien en santé mentale. De plus, vous pouvez trouver des ressources locales en matière de santé mentale et de crise sur dontcallthepolice.com. En dehors des États-Unis, veuillez visiter le Association internationale pour la prévention du suicide.

Cet article a été initialement publié sur HuffPost.