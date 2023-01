Signes de combats en Ukraine après que la Russie déclare une trêve unilatérale en vigueur

Les forces russes et ukrainiennes ont échangé vendredi des tirs d’artillerie en Ukraine, même après que Moscou a déclaré avoir ordonné à ses troupes d’arrêter de tirer pour une trêve unilatérale fermement rejetée par Kyiv.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné le cessez-le-feu de 36 heures à partir de midi vendredi pour observer le Noël orthodoxe. Kyiv a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’arrêter les combats, rejetant la prétendue trêve comme un coup monté par Moscou pour gagner du temps pour renforcer les troupes qui ont subi de lourdes pertes cette semaine.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses troupes avaient commencé à observer le cessez-le-feu à partir de midi, heure de Moscou, “sur toute la ligne de contact” dans le conflit, mais a déclaré que l’Ukraine continuait de bombarder les zones peuplées et les positions militaires.

L’Église orthodoxe de Russie observe Noël le 7 janvier. La principale Église orthodoxe d’Ukraine a rejeté l’autorité de Moscou et de nombreux croyants ukrainiens ont modifié leur calendrier pour célébrer Noël le 25 décembre, comme en Occident.

Des journalistes de Reuters en première ligne dans l’est de l’Ukraine ont entendu des explosions, qui, selon les troupes ukrainiennes, étaient des tirs de roquettes russes. Les Ukrainiens ont déclaré que c’était une journée relativement calme dans cette partie du front, mais que cela n’était pas dû à un cessez-le-feu mais au temps neigeux, qui rendait impossible le vol de drones et plus difficile de repérer les cibles de l’artillerie.

Il n’a pas été possible d’établir dans l’immédiat s’il y avait eu une réduction de l’intensité des combats à d’autres endroits.

Un témoin dans la capitale régionale occupée par la Russie, Donetsk, près du front, a décrit l’artillerie sortante tirée depuis des positions pro-russes à la périphérie de la ville après que la trêve devait entrer en vigueur.

Attaque à la roquette

Dans les heures qui ont précédé, des roquettes ont percuté un immeuble résidentiel de la ville ukrainienne de Kramatorsk, près de la ligne de front est, endommageant 14 maisons mais sans faire de victimes, a déclaré le maire. Les habitants ont décrit plusieurs explosions.

Un habitant passe devant une maison en flammes touchée par des bombardements russes à Kherson, en Ukraine, vendredi. (LIBKOS/Associated Press)

“C’est mauvais, très mauvais. Nous devons faire pression [Russian forces], faites-les partir, peut-être que plus de systèmes de défense aérienne aideraient. Cela arrive souvent, pas seulement lors d’occasions festives. Tous les deux jours”, a déclaré Oleksandr, 36 ans, devant un supermarché au moment de l’attaque.

Un secouriste a été tué et quatre autres blessés après que les forces russes ont bombardé un service d’incendie dans la ville méridionale de Kherson avant la date limite tôt vendredi, a déclaré le gouverneur régional. Reuters n’a pas pu le vérifier dans l’immédiat.

Poutine a ordonné le cessez-le-feu de 36 heures dans la guerre de 10 mois dans une décision surprise jeudi, affirmant qu’il se poursuivrait jusqu’à la fin du Noël orthodoxe russe samedi.

“Noël comme couverture”

Mais le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a rejeté le cessez-le-feu d’emblée comme un stratagème pour que la Russie gagne du temps après avoir subi des pertes paralysantes en première ligne.

“Ils veulent maintenant utiliser Noël comme couverture, bien que brièvement, pour arrêter les avancées de nos garçons … et rapprocher l’équipement, les munitions et les troupes mobilisées de nos positions”, a déclaré Zelenskyy dans son discours vidéo de jeudi soir.

REGARDER | L’Ukraine rejette la demande de cessez-le-feu de Poutine :

L’Ukraine rejette la demande de cessez-le-feu de Poutine, dit que c’est une couverture

La Russie a subi de lourdes pertes ces derniers jours, y compris des dizaines de soldats tués le soir du Nouvel An dans l’incident le plus meurtrier de la guerre qu’elle a reconnu pour ses propres troupes.

Peu de temps après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, des responsables soutenus par la Russie ont accusé l’Ukraine d’avoir bombardé Donetsk avec de l’artillerie, a déclaré l’agence de presse russe TASS.

Les responsables pro-russes avaient indiqué qu’ils continueraient à se battre si l’Ukraine le faisait. Denis Pushilin, le dirigeant installé par les Russes à Donetsk, a déclaré jeudi que l’ordre de Poutine ne couvrait que les opérations offensives et que ses forces riposteraient en cas de tir.

Vladimir Saldo, l’administrateur installé par la Russie dans la région ukrainienne de Kherson, a décrit le cessez-le-feu comme “un geste de bonne volonté”, mais a déclaré que la situation sur les lignes de front ne changerait pas à cause de cela.

REGARDER | Les habitants de Kyiv sont sceptiques quant au cessez-le-feu de Poutine :

Les gens dans les rues de Kyiv sceptiques quant au cessez-le-feu de Poutine

À Kyiv, le chef de l’Église orthodoxe d’Ukraine a inauguré les célébrations de Noël orthodoxes avec un service religieux à la cathédrale Saint-Michel de Kyiv dédié aux forces armées ukrainiennes.

Armes à l’Ukraine

La Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, déclenchant une guerre qui a tué des dizaines de milliers de personnes et déplacé des millions d’Ukrainiens. Avec des armes et le soutien financier des États-Unis et de l’Europe, l’Ukraine a repoussé la Russie d’une partie de son territoire mais les batailles font rage à l’est et au sud.

Dans une percée majeure pour Kyiv, cette semaine, les alliés occidentaux de l’Ukraine ont finalement annoncé des livraisons d’un grand nombre de véhicules de combat blindés, que Kyiv demande depuis des mois pour des batailles mécanisées contre les chars russes au front.

L’Allemagne a déclaré qu’elle livrerait un système avancé de missiles anti-aériens Patriot et environ 40 véhicules de combat d’infanterie Marder dans les trois mois. Washington enverra des véhicules de combat Bradley dans le cadre d’un nouveau programme de sécurité de 2,8 milliards de dollars américains qui doit être officiellement dévoilé vendredi. La France a également annoncé un paquet de véhicules blindés.

L’état-major général de l’armée ukrainienne a déclaré que ses soldats avaient repoussé les attaques russes répétées au cours de la journée écoulée, Moscou se concentrant sur la tentative de prendre des villes à Donetsk.

Des civils et des militaires ukrainiens assistent à une célébration de Noël orthodoxe à Lviv vendredi. (Pavlo Palamarchuk/Reuters)

“L’ennemi concentre ses principaux efforts sur les tentatives d’établir le contrôle de la région de Donetsk”, sans succès, a déclaré l’état-major général dans un communiqué, ajoutant que l’Ukraine et la Russie avaient lancé plusieurs frappes aériennes au cours de la journée écoulée.

Le président américain Joe Biden a suggéré que l’offre de cessez-le-feu de Poutine était un signe de désespoir.

“Je pense qu’il essaie de trouver de l’oxygène”, a-t-il déclaré aux journalistes à la Maison Blanche.