Signes avant-coureurs de la dégénérescence maculaire liée à l’âge – Shaw Local

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la principale cause de perte de vision chez les personnes âgées. La DMLA peut toucher des personnes de tout âge, mais elle est principalement observée chez les personnes de plus de 50 ans. La détection et le diagnostic précoces de la DMLA sont essentiels pour préserver la vision. Plusieurs signes avant-coureurs peuvent indiquer qu’une personne risque de développer une DMLA.

Changements dans la vision

L’un des signes avant-coureurs courants de la DMLA est un changement de vision. Les gens peuvent remarquer que les lignes droites semblent ondulées ou floues et que les couleurs semblent moins vives qu’auparavant. Certaines personnes atteintes de DMLA éprouvent également une diminution de la vision centrale, où elles ne peuvent pas voir clairement les objets dans leur champ de vision direct.

Spots dans la vision centrale

Certaines personnes atteintes de DMLA peuvent également avoir des taches sombres ou des zones vides dans leur vision centrale. Ces taches peuvent apparaître sous forme de cernes, de formes ou de taches grises et noires.

Un besoin d’éclairage plus lumineux

Les personnes atteintes de DMLA peuvent également avoir besoin de plus d’éclairage que les autres, ce qui peut rendre difficile la lecture, la conduite ou d’autres activités nécessitant une vision claire.

Si vous présentez l’un de ces symptômes ou signes de DMLA, il est essentiel de faire examiner vos yeux par un ophtalmologiste qualifié. La détection et le diagnostic précoces peuvent aider à préserver la vision et à réduire le risque de développer une DMLA plus grave.

Votre ophtalmologiste peut vous recommander de passer un examen complet de la vue avec dilatation chaque année pour vous aider à déterminer si votre état se développe ou progresse.

Le Dr Desai recommande de faire de l’exercice régulièrement, de s’abstenir de fumer et de consommer des aliments nutritifs tels que des légumes à feuilles vertes et du poisson pour prévenir la DMLA. Les personnes qui suivent ces recommandations sont moins susceptibles de développer une DMLA avancée.

